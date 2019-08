Zinedine Zidane frena el fichaje de Van de Beek e insiste en Pogba

Paul Pogba sigue siendo el refuerzo que anhela Zinedine Zidane. Tanto que incluso ha parado la contratación del holandés del Ajax Donny van de Beek. Según ha explicado Francisco José Delgado en SER Deportivos, el técnico insiste en que la pieza clave es el centrocampista del United, cuya contratación sigue siendo complicada por las pretensiones del club inglés.

El Real Madrid no tiene ninguna intención de pagar los 160 o 170 millones que reclama el United para dejar salir al jugador. Zidane tiene el problema de que no se concretan las salidas de Gareth Bale y Mariano. Y que incluso haciendo caja con ellos, el club no se acercaría al precio que se pide por Pogba.

Otro factor decisivo en el frenazo con Van de Beek es que su contratación sí que haría complicada la llegada de Pogba tanto por la inversión como por el hecho de haber contratado ya un futbolista de su perfil.

Por otro lado, Javier Herráez ha informado en SER Deportivos sobre el cambio que está experimentando la situación de James Rodriguez, que todavía tiene una oportunidad de quedarse en el Real Madrid por el rendimiento que está teniendo en los entrenamientos de pretemporada. En cualquier caso, su futuro depende del criterio de Zidane.