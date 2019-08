La venta de coches cae un 30% en la primera quincena de agosto /

Las ventas de coches han caído con fuerza en lo que va de agosto. Más del 30% en comparación con la primera quincena de ese mes en 2018. Pero esta vez se debe a un efecto estadístico. A que se habían vendido muchos coches en el agosto anterior, en que salieron de los concesionarios algo más de 32.000 turismo. Este año apenas han sido 22.000.

Lo de agosto de 2018 se debió a que el 1 de septiembre entraba en vigor una nueva normativa para medir las emisiones de CO2 de los coches en conducción real. Y muchas marcas tuvieron que bajar precios a toda prisa para sacarse de encima el stock de modelos que no cumplían la normativa. Lo explica Noemi Navas, de la patronal de fabricantes ANFAC: "Había muchos vehículos que no estaban homologados según esta nueva normativa y desde el 1 de septiembre no se podían vender. Con lo cual marcas y concesionarios hicieron un esfuerzo muy grande para sacar esos coches al mercado en los meses previos". Con los precios a la baja las ventas se multiplicaron. Lo que se tradujo en un efecto resaca posterior, con la caída de las ventas en otoño.

Medición de NO2

El próximo 1 de septiembre entra en vigor otra normativa. De medición de las emisiones de dióxido de nitrógeno -NO2- en conducción real, no en laboratorio. Se aplicará a todos los turismos que salgan al mercado. Pero no parece que esta vez haya provocado rebajas de precios para adelantar las ventas. La patronal lo atribuye a que las marcas acometieron la adaptación de sus modelos a las nuevas normas de emisiones de forma simultánea. Desde septiembre pasado tienen que cumplir la de CO2. Y la inmensa mayoría -sostiene- cumple también la de nitrógeno que entra en vigor el mes próximo.

Pero hay un matiz. La normativa euro 6 impone desde 2014 un tope de 80 miligramos de dióxido de nitrógeno por km recorrido. Pero como la mayoría de los modelos no cumplía -recordemos el dieselgate- se ampliaron mucho los plazos y hasta enero próximo aún pueden emitir por encima de esa cota en conducción real.

Más del doble

Lucía Caudet, portavoz de Industria de la Comisión Europea, recuerda que "hasta 2020 se permite una discrepancia de 110% cuando se mide en situación de conducción real y después de 2020 debería ser ya el mismo nivel salvo que haya un margen de error técnico. Es decir, a partir de enero los coches nuevos no podrán superar el tope de 80 miligramos de NO2 por km. Hasta entonces se permiten 168 miligramos. Más del doble.

Esto facilita cumplir la norma en septiembre y lo dificultará en enero. Pero la patronal cree que tampoco entonces las marcas necesitarán sacarse de encima modelos que no cumplan de forma plena la norma euro 6. Esta vez las marcas se han preparado con tiempo -afirma Navas- "Entendemos que en principio se van a cumplir la normativa sin mayor distorsión".

La Comisión Europea no arriesga un diagnostico general, pero en los controles que está realizando, que no son exhaustivos, las emisiones de NO2 en conducción real ya están por debajo del nivel que se exigirá en enero. "Esto ya está bajando a 20-80 miligramos por km. Esos son los datos que manejamos. Que no son representativos de todo el parque automovilístico en Europa, porque la Comisión Europea tampoco tiene tantos poderes de intervención. Pero de las mediciones que hemos efectuado esos son nuestros datos".

Esto no garantiza que todos los coches vayan a cumplir. Pero en general no pinta mal. Ése al menos es el mensaje que transmite la Comisión Europea.