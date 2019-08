El duro testimonio de una de las víctimas del multimillonario Epstein

"Jeffrey Epstein me violó cuando yo tenía 15 años". Así se titula la columna que firma en The New York Times en la que detalla cómo el multimillonario contactó con ella y cómo poco a poco fue ganando su confianza: "En mi primer año del bachillerato se me acercó una persona desconocida, de las reclutadoras de Epstein, en la acera afuera del colegio. Epstein nunca trabajó solo. Tenía un círculo de facilitadores y se rodeaba de personas influyentes. Yo estudiaba en un colegio de artes en el Upper East Side, enfocada en el teatro musical. Quería ser actriz y cantante. La reclutadora me habló sobre un hombre adinerado que conocía, llamado Jeffrey Epstein. Conocerlo iba a beneficiarme y él me podía presentar a la gente necesaria para que mi carrera avanzara, según la reclutadora. Cuando le conté que mi padre había fallecido hacía poco y que mi familia estaba viviendo a base de vales de comida, me dijo que Epstein era muy bondadoso y que quería apoyarnos financieramente. La trampa quedó tendida", comienza su relato.

prosigue contando cómo empezaron los abusos: "Las primeras visitas duraban una o dos horas. En la segunda visita, Epstein me regaló una cámara digital. Pasábamos el tiempo hablando y al marcharme me daba 300 dólares, supuestamente para ayudar a mi familia. Después de un mes me empezó a pedir que le diera masajes y me dijo que me quitara la camiseta. Dijo que para ayudarme a ser modelo necesitaba ver mi cuerpo. Me sentí incómoda e intimidada pero lo hice. El acoso creció cuando, durante los masajes, empezó a masturbarse y a tocarme de manera indeseada. Durante poco más de un año fui a la casa de Epstein una o dos veces por semana. Y un día, cuando le estaba dando el masaje, me dijo que me quitara la ropa interior y me pusiera encima de él. Cuando le dije que no, se volvió muy agresivo. Me agarró con fuerza y me violó".

La víctima cuenta que nunca más volvió a esa mansión y que vivió mucho tiempo con miedo: "Abandoné mis estudios en el colegio de artes, para el cual había hecho audición y al que tenía tantas ganas de acudir. Estaba demasiado cerca de su casa, aquella escena de tantos delitos. Tenía mucho miedo de volver a verlo o de ver a su reclutadora. Así que me cambié a otro colegio en Queens, cerca de mi casa. Como ahí ya no tenía cómo enfocarme en los estudios de artes y actuación, pronto perdí el interés y abandoné la escuela por completo. Pasaron años antes de que pudiera contarles a las personas cercanas a mí lo que sucedió. Seguía estando intimidada por la manera insistente en que él dijo que nunca debía decirle a nadie que lo visitaba. Y, como muchas sobrevivientes, padecía ansiedad y vergüenza por lo que sucedió".

El pasado sábado Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel federal en Nueva York, donde cumplía condena por abuso de menores. Araoz, como otras víctimas, lamenta que el multimillonario no vaya a tener que rendirle "cuentas directamente en un tribunal" pero ella está dispuesta a seguir batallando y ahora ha interpuesto una demanda contra su patrimonio y sus cómplices. "Solía sentirme sola al caminar dentro de su mansión con todas las cámaras enfocadas en mí; sin embargo, ahora estoy empoderada por la ley. Voy a ser vista, voy a ser oída y voy a demandar que haya justicia", concluye.