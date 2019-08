Archivada la investigación abierta a Narciso de Foxá por la apertura del hospital Puerta de Hierro

Una juez de Majadahonda ha archivado la querella que interpuso la fiscalía de medioambiente de Madrid contra el ex alcalde del municipio, Narciso de Foxá. El Ministerio Público atribuía al actual consejero delegado de Metro de Madrid un delito urbanístico y otro medioambiental. El primero por permitir la apertura del hospital Puerta de Hierro sin la preceptiva licencia de actividad y el segundo por unos supuestos vertidos contaminantes del centro sanitario.

La juez reprocha al fiscal, en el auto de archivo al que ha tenido acceso la Cadena SER, que no haya escogido la vía contencioso administrativa que es a quien compete "el control del normal funcionamiento de la actuación de las administraciones públicas". Sin que se pueda sustituir, añade, "por el orden penal salvo que se estuviera en una situación de flagrante delito que no es el caso". El auto subraya que no estamos ante resoluciones para hacer efectiva la voluntad de un particular sino para construir un hospital público "con el consiguiente beneficio y utilidad para los usuarios del mismo". Con estos argumentos, el juzgado rechaza el delito urbanístico.

En cuanto al delito medioambiental subraya que "del resultado de los análisis no se desprende superación de los valores máximos de los parámetros de contaminación" y que en la causa "no figura informe pericial que permita establecer de forma indiciaria que se haya producido algún vertido que pueda crear riesgo objetivo para la salud de las personas o el medio ambiente".