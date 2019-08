Muere una mujer de 76 años después de ser violada y mutilada

Una mujer de 76 años murió el pasado miércoles en el hospital La Fe de Valencia en el que llevaba trece días ingresada por las heridas con las que había sido encontrada desorientada en una calle del barrio del Cabanyal en Valencia.

Al ser encontrada fue trasladada a un centro hospitalario de la ciudad valenciana donde se le hizo una exploración y se descubrió que contaba con cortes en el abdomen, el hemitórax, las ingles, así como mutilaciones en los pechos y marcas que apuntaban a una posible agresión sexual, tal y como informa el diario Levante-EMV.

Una vez descubiertas todas estas heridas, los especialistas del centro médico notificaron los hechos a la Policía, que continúa realizando las investigaciones pertinentes para encontrar al autor de los hechos. En un primer momento los agentes pensaron que las heridas pudieron ser autoinfligidas, pero la naturaleza y la trayectoria de las mismas han llevado a la policía a descartar prácticamente este hecho, según el diario valenciano.

La anciana no pudo ser identificada hasta su fallecimiento este miércoles ya que no tenía documentación con ella y ni siquiera recordaba cuál era su nombre. Afirmó que su casa era "la calle" y que no contaba con familiares. Además, no recordaba el origen de las graves lesiones que presentaba y no pudo dar ningún detalle del autor de los hechos.

La autopsia del cadáver determinará finalmente la causa exacta de su muerte mientras continúan las investigaciones para descubrir los detalles del caso y quién es el autor de los hechos.