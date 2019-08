Investigan si la muerte del bebé de una embarazada está ligado al brote de listeriosis en Sevilla

La Consejería de Salud y Familias está investigando si la pérdida del bebé de una embarazada en el tercer trimestre de gestación a consecuencia de una hemorragia está ligada al brote de listeriosis por consumo de carne mechada, después de detectarse en la placenta del feto esta bacteria.

Fuentes de la Consejería han indicado que no hay constancia de que la causa de la muerte haya sido esta bacteria, después de que la mujer ingresara en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla este lunes por una hemorragia y se produjera un aborto premataturo. Así pues, la Junta está haciendo análisis más exhaustivos para desvincular la pérdida del bebé del brote detectado este jueves.

Dicho día, la Consejería decretó una alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial 'La Mechá', fabricado por una empresa con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto es el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en Sevilla en las últimas semanas.

La Junta ha reiterado que no tiene "ninguna constancia" de que la mujer haya consumido carne mechada y que el hecho de que una placenta de positivo en un análisis de esta bacteria "no es algo tan infrecuente", que "a veces sucede" y "no tiene porque ser la causa de la muerte".

Como han detallado las fuentes consultadas y ha adelantado el diario ABC, la mujer ingresó con una hemorragia que tenía su origen en un desprendimiento de la placenta, lo que desencadenó un aborto prematuro. El bebé nació sin vida.

La alerta sanitaria, activada este jueves tras el desarrollo de los protocolos y de las inspecciones oportunas, significa la retirada del citado producto de la venta y consumo. La empresa que fabrica el alimento causante del brote, que ha mantenido una colaboración estrecha con Salud Pública durante la investigación, ha comunicado ya a sus clientes estos mismos hechos.

La listeria produce diarrea vómito y sintomatología leve, como cualquier toxicidad. No suele ser por falta de cocción, sino que esta bacteria puede colonizar cualquier fase de producción a pesar de una buena higiene.