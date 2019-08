No es que antes no tuviera al grupo de su lado, siempre ha sido un jugador muy suyo a la vez que un profesional muy serio, pero varios jugadores del Real Madrid se han puesto claramente de su parte este verano en la batalla que mantiene con Zidane.

El club sostiene, y así se lo ha confirmado a la SER, que Gareth Bale juega porque está bien, y cuando está bien, es indiscutible. La frase literal de la cúpula blanca es “Zidane perdería la confianza de sus jugadores si tratara a Bale de manera injusta sin motivo”. Y ahora mismo creen en el club que no hay motivos para dudar de Bale.Los agentes del jugador dicen que ellos son los únicos que no han mentido en estos meses. Bale no quería irse, apostaron fuerte por ello y solo negociaron con China ante la insistencia de Zidane, pero sabiendo que Gareth no quería cambiar de aires

Una batalla ganada



Muy próximo a Ramos, a Hazard, a Courtois o a Modric, Bale es feliz en Madrid. Si nos creemos a su entorno, el hacha de guerra está enterrada y el jugador se ve en forma, sin riesgo de sufrir lesiones musculares reiteradas. Siente que ha ganado esta batalla, algo que le motiva mucho. Queda claro con el paso de los días que Zidane se calentó en Houston, que su salida nunca estuvo avanzada. La oferta China que nunca llegó tenía trampa, dicen en Chamartin, ya que si se hubiera ido medio gratis a china al día siguiente tenían en el despacho del presidente a Keylor, Ramos o Modric pidiendo la cuenta.