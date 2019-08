Podemos reconoce que la gestión del Open Arms hubiera generado tensiones en un Gobierno con el PSOE

Unidas Podemos considera que la decisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de habilitar el puerto de Algeciras para recibir al barco de la ONG Open Arms, con más de un centenar de inmigrantes a bordo llega "demasiado tarde". Además, reconoce que la gestión de este asunto hubiera provocado "tensiones" en un hipotético gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

En declaraciones a la Cadena SER, la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodriguez Palop asegura que el Ejecutivo español debió haber gestionado esta crisis "sin ninguna duda" como lo hizo con el Aquarius durante el verano de 2018.

"Creo que el Gobierno español debía haber abierto un puerto seguro en España", asegura Rodriguez Palop, que recuerda que "eso se ha solicitado por activa y por pasiva" y que estaba "más que justificado" por ser un barco con bandera española, "aunque estuviera más cerca de las costas de Malta o de Italia".

Podemos hubiera gestionado esta crisis de otra forma y por eso, reconoce la europarlamentaria morada, "puede ser que hubiera generado tensiones" entre Unidas Podemos y el PSOE en un hipotético gobierno de coalición. Y hubiera sido así por "estas gestiones de carácter más inmediato", en referencia a haber ofreciendo un puerto seguro desde el comienzo de la crisis.

"De hecho, las posiciones que se han mostrado desde Podemos y el PSOE en este sentido han sido diametralmente opuestas, por lo que hace referencia a las gestiones de carácter inmediato", explica. En cualquier caso, opina que "después" hubiera sido posible alcanzar acuerdos con respecto a cómo articular una política migratoria en el espacio europeo.

Procedimiento infractor contra Italia

Unidas Podemos también urge a la Comisión Europa a abrir un procedimiento infractor contra Italia. "Tenemos a un Salvini que tiene el beneplácito de muchos gobiernos de la UE que ha puesto en vigor una ley de criminalización de la ayuda humanitaria y a las ONGs tratándolas como mafias o simplemente organizaciones que trafican con personas", argumenta Rodriguez Palop.

Además recuerda que la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción contra Hungría por su ley "Stop Soros" que era una ley "idéntica a ésta". Para Unidas Podemos la actitud de Italia es "espantosa" y la acción de su ministro Salvini se limita a decir "no del verbo no". Por eso, Palop cree que "a este tipo de personas hay que desprotegerlos, no se puede dar cobertura a este tipo de acciones" y reclama a la Comisión que actúe en ese sentido.