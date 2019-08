Open Arms acusa a Calvo de "tergiversar la realidad" por decir que "no quisieron" desembarcar en Malta

El director de Open Arms Italia, Ricardo Gatti ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno de España en funciones, Carmen Calvo, de "tergiversar la realidad" al afirmar que el barco de la ONG "pudo haber entrado en Malta" para desembarcar a los migrantes pero que "no quiso" y "se fueron para Italia".

El representante de Open Arms ha negado estas afirmaciones de Calvo y ha asegurado que hubo un intento de trasladar a 39 personas a una patrullera maltesa. Se trataba de personas recogidas en el último rescate en zona SAR ('Search and Rescue'), cuando el barco ya contaba con otros 121 migrantes que llevaban días a bordo.

"El Open Arms puede haber entrado perfectamente en Malta. No quiso", afirmaba Calvo este lunes en los micrófonos de la SER. La vicepresidenta no respondía a la pregunta directa de si el gobierno de Malta autorizó el desembarco. "Malta siempre dijo que no se quedaría con los migrantes, había un reparto", aseguraba en 'Hoy por Hoy'.

Según la versión de la ONG, cuando se estaban preparando para el trasbordo, hubo nerviosismo entre los rescatados que llevaban más días en la nave, que no entendían por qué el grupo que acababa de llegar podía desembarcar y ellos debían permanecer a bordo. Esto desencadenó una situación tensa y violenta, con episodios de autolesiones entre los rescatados, que provocó que se abortara la operación, según ha explicado Gatti.

Por ello, el director de Open Arms Italia ha pedido "que no se tergiverse la realidad" para "intentar culpar" a la ONG, un gesto que considera "vulgar" y de "bajeza política y falta de respeto a las instituciones".