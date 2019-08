La aplaudida respuesta de Leticia Dolera a Marcos de Quinto por su polémico comentario sobre el Open Arms

La situación que está viviendo el barco Open Arms se ha convertido en el principal tema de debate en Twitter. Todo el mundo está opinando en la red social del pájaro azul sobre esta crisis humanitaria, aunque no todas las opiniones han conseguido llamar tanto la atención como la del diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto.

Hace solo unos días, el encargado del equipo económico de la formación naranja publicó un polémico tweet en el que llamaba "bien comidos" a los inmigrantes que lleva a bordo el barco de la conocida ONG. "La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias). Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano", escribió.

Estas palabras le han valido a Marcos de Quinto para ser estos últimos días objeto de todas las críticas. Tanto es así que se ha generado un malestar interno en Ciudadanos por sus incendiarios comentarios.

Y luego está Leticia Dolera, protagonista de la próxima serie de Movistar Plus, quien se ha ganado los aplausos de los internautas por su contestación al político también vía Twitter: "Marcos, no te conozco de nada, pero no me creo que dentro de ti no encuentres empatía hacia personas que, asustadas y desesperadas, se ven obligadas a huir de su país en condiciones inhumanas, poniendo en riesgo su propia vida. No son bien comidos, eso lo somos nosotros".