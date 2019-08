Iglesias avisa a Sánchez de que no entregará al PSOE "una investidura gratis"

Unidas Podemos volvía a poner este martes sobre la mesa las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez tras varias semanas de parón en las conversaciones. Y lo hacía con una propuesta de gobierno de coalición que posteriormente era rechazada por los socialistas por las "importantes diferencias en cuestiones de Estado" que aprecian con los de la formación morada.

Pablo Iglesias ha sido entrevistado este martes en Antena 3 y se ha reafirmado en su postura de buscar un gobierno de coalición con el PSOE, ya que en su opinión el gobierno a la portuguesa "ya se probó y el resultado fue malo", en referencia al Ejecutivo salido de la moción de censura a Mariano Rajoy.

Por ello, Iglesias ha pedido diálogo a los socialistas y le ha recordado a Sánchez que "no entregarán investiduras gratis". El líder de la formación morada ha solicitado que se retomen las conversaciones entre los dos partidos "en el mismo punto en el que se dejaron" e insiste en que el formato que propone es un tipo de acuerdo similar "al que tienen 20 de 28 países en Europa" y a lo que tienen "todas las comunidades autónomas en las que el PSOE no tiene mayoría absoluta".

También ha recordado a Pedro Sánchez que un Gobierno de coalición "no se puede negociar en 48 horas" y por eso le ha solicitado que "deje a un lado los reproches" y que se ponga a "negociar" un gobierno en el que él no será el motivo por el que no se llegue a un acuerdo:

"Si el único obstáculo para un Gobierno de coalición era que yo no estuviera, ya dije que me echaba a un lado. Es grave que se vete al candidato de una fuerza política, pero no les daremos esa excusa", ha dicho Iglesias durante su entrevista.

Con respecto a la explicación que los socialistas han alegado para rechazar su nueva propuesta de conformación de gobierno, las "diferencias en cuestiones de Estado", Iglesias ha explicado que su posición en Cataluña "no va a ser una línea roja". "Tenemos una posición clara, pero ellos han tenido más votos y no podemos imponerla", analizaba el líder de Podemos.

Alberto Garzón: "Me sorprende que el PSOE haya dicho que no con tanta celeridad"

El líder de Izquierda Unida y diputado de Unidas Podemos, Alberto Garzón, ha sido entrevistado este martes en 'Hora 25' y, al igual que Pablo Iglesias, ha mostrado su sorpresa por la rapidez con la que "el PSOE ha dicho que no" a su propuesta de gobierno. "En julio estaba abierto a un gobierno de coalición. Si Sánchez era honesto en que quería una coalición en julio no hay motivos para que en septiembre no la haya", ha dicho en la SER.

Garzón ha instado al PSOE a retomar las conversaciones para constituir un Ejecutivo de coalición, ya que considera que esa es la opción "legítima". Además, ha demandado que la negociación entre los dos partidos de izquierda sea "integral", es decir, que contemple tanto el programa como la composición de ese gobierno.

"Hemos establecido una línea muy clara que es que se negocia un programa y unas competencias y creo que es lo razonable. Podemos ha establecido esa demanda. Podemos accedió al veto a Pablo Iglesias y entiendo que el PSOE tiene que acceder a la negociación integral que pide Podemos", ha afirmado Garzón durante la entrevista.