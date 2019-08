Sergio Ramos ofrece un avance del documental que presentará el 13 de septiembre

El 13 de septiembre en @primevideosport. ¡Qué ganas de que la veáis!

Coming to #primevideosport on the 13th September. Can\'t wait for you to watch it!

🎥🎬🍿⚽️🍿🎬🎥#ElCorazónDeSergioRamos pic.twitter.com/En88dWZazT