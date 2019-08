Cristiano Ronaldo y Leo Messi han mantenido durante los últimos años una rivalidad por la que se les suele preguntar a ambos. El último ha sido el delantero portugués de la Juventus, que ha reconocido que esta rivalidad le ha ayudado a ser mejor futbolista.

"No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa. Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él", dice en una entrevista con TV1. "Realmente admiro la carrera que ha tenido y, por su parte, ya ha hablado de su decepción cuando dejé España porque apreciaba la rivalidad".

A su juicio, ese duelo de años y años es parecido al que se han vivido en otros deportes a lo largo de la historia, como los que pudo tener Michael Jordan en distintas etapas o como la que tuvieron "Ayrton Senna y Alain Prost en la Fórmula 1". Desde su punto de vista, "lo que todos tenían en comín es que eran rivalidades saludables".