Jorge Lorenzo: "Tras la lesión tuve dudas sobre mi vida y mi carrera profesional"

Han tenido que pasar 57 días para que Jorge Lorenzo haya vuelto a pisar un circuito, en esta ocasión el de Silverstone. El español acudió a la rueda de prensa habitual de los jueves con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña para hablar de su recuperación tras la caída sufrida en la curva 11 del circuito de Assen.

El mallorquín, piloto del Repsol Honda Team, fue diagnosticado hace ya dos meses de una lesión en la espalda que afectaba a las vértebras T6 y T8, donde presentaba fracturas y un edema. La recuperación ha sido lenta que Lorenzo apunta que está "feliz por poder regresar al fin después de tanto tiempo" y que "ha sido muy difícil" ya que "las dos primeras semanas fueron particularmente lentas en la evolución de la dolencia pero finalmente pasó el tiempo y pude entrenarme con cierto dolor". Aún con su vuelta, el piloto apunta que todavía queda tiempo para estar al 100%.

"Para recuperarte de mi lesión se necesitan tres meses. Eso es a nivel teórico. Han pasado dos meses desde el accidente, por lo que tengo aún dolor en la vértebra dañada. No obstante, me veo capaz de afrontar todo el fin de semana completo. Eso sí, no me encuentro para luchar por la victoria o estar entre los cinco primeros. En cuanto a me suba a la moto y encuentre el ritmo espero que se vea al Lorenzo que se estaba viendo antes de la caída", explicaba.

¡@lorenzo99 al fin vuelta! 🙌



🎙 "Nunca he estado tanto tiempo fuera en estos 17 años. No estoy para luchar por la victoria ni para los cinco primeros puestos, aún tengo dolor, pero estoy listo para volver". #BritishGP 🇬🇧 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/fFkm6zDrem — DAZN España (@DAZN_ES) August 22, 2019

Mantiene su compromiso con Honda

Pero en su ausencia, muchos han sido los rumores que corrieron por el paddock de MotoGP, especialmente en lo referente a su futuro. Hace tan sólo dos semanas, medios apuntaban a un contacto de Lorenzo con Ducati para su vuelta a la marca italiana aunque, dado el contrato de Danilo Petrucci para subirse a la moto oficial, se pasaría al equipo satélite de la escudería. Tras el GP de Austria, Jack Miller, renovó su contrato con el Pramac Ducati, echando por la borda todas las posibilidades del español por volver a subirse a la Desmosedici. Durante la rueda de prensa, Jorge evitó las preguntas en referencia a este contacto con Ducati.

"Sólo puedo decir que como ser humano lo normal es que lo pasara mal después de estas caídas tan fuertes -en Montmeló y Assen-. Después de esta lesión he tenido dudas sobre mi vida y mi carrera profesional. Cuando empecé a sentirme mejor, esas dudas se despejaron. Luego volví a estar convencido de afrontar el reto de ser competitivo con el Repsol Honda. Me he comprometido con el equipo y Alberto Puig de querer encarar este desafío. Quiero ser capaz de ganar, al menos, alguna carrera".

"Hubo muchos rumores al respecto, incluso aunque yo no estaba presente. Yo nunca he dicho nada porque tengo contrato con Honda. Pero como la situación se enrareció y aumentaron los rumores, decidí llamar personalmente a Alberto para reafirmar mi compromiso con Honda. ¿Ducati? Estoy aquí para hablar del futuro. Tengo un contrato de dos años y hemos atravesado dificultades hasta ahora. Quiero obtener buenos resultados con esta moto como ya lo he hecho con el resto de las motos con las que he competido durante estos 17 años"