La 'puerta trasera' de Irlanda del Norte

Backstop, salvaguarda, acuerdo de fronteras entre las dos Irlandas o 'El Problema'. Tiene tantos nombres como protagonistas. Veamos si conseguimos aclarar un poco la situación.

Ahora todos somos socios dentro de Europa, incluida la República de Irlanda y el Reino Unido y con el Reino Unido su territorio de Irlanda del Norte. El Reino Unido se va de Europa y quiere que Irlanda del Norte -sitúense ustedes en una isla repartida en un 80% para República de Irlanda y en un 20% para Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido- se vaya también, pero que siga disfrutando de los beneficios de libre tráfico de personas y mercancías con la República de Irlanda que sí continúa siendo miembro de la Unión Europea. Los británicos alegan que una frontera física, donde haya control de personas y mercancías, significaría la ruina para Irlanda del Norte. La Unión europea dice que si se van, lo hacen con todas las consecuencias.

El problema

Theresa May propuso para el desbloqueo que Irlanda del Norte siga dentro de la Unión Aduanera y el mercado único hasta el 2020, y que con el margen disponible hasta entonces, UE y Reino Unido traten de encontrar una solución. Pero surge otro problema. Significaría que los productos y bienes que lleguen a Irlanda del Norte que no procedan de la Unión Europea deberán ser inspeccionados, incluso si llegan del Reino Unido. Boris Johnson no está dispuesto a aceptar este punto y quiere reabrir la negociación.

A todo este galimatías hay que sumar que esa frontera desapareció tras la firma de los acuerdos de paz de viernes santo, que pusieron fin a tres décadas de violencia del IRA y enfrentamientos entre norirlandeses, y que por ello hay temor a una vuelta al pasado. También que en Irlanda del Norte, en polarización extrema, no consiguen formar gobierno por el abismo que separa a los unionistas y los republicanos y que Boris Johnson amenaza con un 155 a la norirlandesa. A los problemas de la negociación con Europa, Johnson suma la pesadilla que tiene en casa, la norirlandesa.