Ciudadanos argumenta la ausencia pública de Rivera en agosto porque "lo que pasa en ese mes no existe"

“¿Dónde está Albert Rivera?”, se preguntan muchos dentro y fuera de Ciudadanos. El líder del partido desapareció, mediáticamente hablando, desde finales del pasado mes de julio y casi un mes después no ha hecho ninguna aparición pública: ni en actos de partido ni en medios de comunicación.

En los últimos días su ausencia se ha hecho mucho más notable ya que han vuelto a la plaza pública el resto de líderes políticos. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, estuvo este jueves en la isla de Gran Canaria visitando el incendio que asola estos días la isla; Pablo Casado, presidente del PP, reapareció el lunes pasado en la toma de posesión de la nueva jefa del ejecutivo de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ya ha protagonizado algún que otro acto más; y también Pablo Iglesias, el líder de Podemos, explicó el martes en una entrevista en televisión su nueva propuesta de diálogo al PSOE.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos explican a la Cadena SER que Rivera lleva todo este tiempo "de vacaciones" aunque "muy atento a los asuntos del partido y de la actualidad" y que su ausencia pública es algo que está "pensado y meditado".

El presidente del partido, explican estas fuentes, "ha preferido desaparecer porque todo lo que pasa en agosto no existe o en septiembre termina por desinflarse". Creen en Ciudadanos que como la gran mayoría de españoles está de vacaciones durante agosto se presta menos atención a la actualidad y que es en septiembre, cuando ya hay comenzado el habitual curso político, cuando aparecen los verdaderos temas importantes y que calan en la sociedad.

Además, la ausencia de Rivera se explica también porque el partido está "en un momento de transición". La Ejecutiva está renovada y tiene además nueva portavoz, que es Lorena Roldán, la flamante y recién elegida líder del partido en Cataluña. Las fuentes consultadas dicen que "hasta que esta nueva Ejecutiva no eche a andar el motor político no se habrá conectado" y, por tanto, "no tiene sentido la presencia de Albert".

En Ciudadanos no preocupa "nada" que esta ausencia esté siendo aprovechada por Pablo Casado para ratificarse como el líder del centro derecha, presentando iniciativas como la marca 'España Suma' para aglutinar a las fuerzas de este espacio político. Creen que la iniciativa es un "monstruo inflado" que no llevará "a nada".

De momento no hay prevista ninguna fecha de reaparición de Rivera, respaldado durante este tiempo de ausencia sobre todo por los líderes del partido en Madrid, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, que han actuado en la mayoría de los días como los portavoces nacionales de Ciudadanos.

Está previsto que el partido reúna a su Ejecutiva Permanente, renovada y ampliada tras la salida de algunos de sus miembros, la última semana de este mes de agosto o la primera de septiembre.