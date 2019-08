Zidane: "Keylor Navas no me ha dicho que quiera marcharse"

Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios en la previa al partido ante el Real Valladolid, que verá el primer equipo en visitar el Santiago Bernabéu en esta nueva temporada liguera. Para el míster es "una ilusión de volver a nuestro estadio después de 100 días. Los jugadores están contentos de verse con la afición".

Aún con un partido que jugar este sábado, Neymar ha vuelto a ser el tema estrella durante la rueda de prensa del francés, quien evitó hablar de cualquier jugador que no se encuentre en su plantilla y que, incluso, deseó que llegara ya el cierre del mercado de fichajes. "Mis jugadores son los que están aquí y los que jugarán mañana. Y hasta el 2 de septiembre puede pasar de todo, pueden venir algunos e irse otros. Yo quiero que llegue ya el día 2 para evitar estas preguntas. Sólo me preocupa el partido de mañana", comentaba tajante Zidane.

En las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de la salida de Keylor Navas al PSG dentro de la operación Neymar, una acción que el entrenador del Real Madrid ha desmentido: "Es un jugador de este equipo, importante. Lo ha sido y lo va a ser. No contemplo esta posibilidad. No me ha dicho que quiera marcharse. Está aquí y quiere jugar, demostrar que es muy bueno. Siempre ha sido un gran profesional".

“Sólo pienso en tener a Keylor. Es un jugador muy importante y lo ha demostrado durante toda su carrera. Va a contar en el equipo. Este es el mensaje que quiero mandar. Hasta el 2 de septiembre hablaremos de jugadores, pero yo quiero continuar con Navas en esta aventura. Será muy competitivo”, zanja sobre la portería del Madrid.

Sobre la llegada del jugador brasileño, Zidane no ha querido mojarse. El francés insiste en que "nosotros tenemos un partido y sólo pienso en eso, es lo único que tenemos en la cabeza". Aún así, la prensa insistió, en esta ocasión planteando la posibilidad de que jugadores como Vinicius salieran del conjunto blanco para facilitar la llegada de Neymar: "Los que están aquí, quieren estar aquí. Tienen contrato y posibilidades de jugar".

"Hablo de los jugadores que tengo y mañana hay un partido importante. Hay que ganarlo. Entiendo que se hable de Neymar y se seguirá haciendo hasta el día 2. No sé qué va a pasar salvo que mañana tenemos un encuentro muy importante", explicó.

Tras su buen partido en Vigo, Zidane apunta que Gareth Bale "se va a quedar y quiere quedarse" ya que "es un jugador importante, lo ha demostrado y ahora tiene que volver a hacerlo". "Hizo un buen partido también a nivel defensivo y eso es importante. Todos tienen que estar en esa línea. Todos van a ser importantes. Yo lo veo así", apuntaba sobre la actuación del galés ante el Celta.

Por otro lado está James, del que dice poder estar en el once titular de mañana: "Lo verás mañana. Sacaremos a once y tres que pueden entrar. Y somos 24… Es muy bueno y estamos contentos con él. Contará como los demás. Él también está feliz".