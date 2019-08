La oposición a David Aganzo fuerza una asamblea extraordinaria en AFE

La plataforma AFE es de los FUTBOLISTAS informó este viernes que ha presentado más de las firmas que exigen los estatutos del sindicato para convocar el 10 de septiembre una asamblea extraordinaria en la que se deberá tratar el cese de su actual presidente, David Aganzo, así como la convocatoria de nuevas elecciones.

El grupo de mandatarios, contrario a la gestión de Aganzo, critica su "falta de ética" y también "el desprecio por el movimiento de quienes reclamamos las explicaciones del presidente" al respecto de su "forma de actuar", puesta en entredicho con una enumeración de los actos más recientes del todavía presidente.

Informa



Siguen los problemas en AFE para David Aganzo



Más de 1.000 votos en contra de cara a la moción de censura



Ha recibido un mazazo importante: por primera vez el sindicato español no tendrá representante en FIFPro

"Ha retenido durante horas a los delegados no despedidos, que no pudo despedir para no tener que realizar un ERE; ha obligado a visitar vestuarios a empleados de AFE que deberían estar al margen de esto, y lo ha hecho con fondos de AFE; han mentido sobre la firme decisión de respaldo de algunos líderes de este movimiento... Todo ha sido en vano, ¿Qué será lo siguiente... no convocar la asamblea con cualquier absurda excusa? Eso no haría sino agravar aún más la ya deteriorada situación. AFE necesita unas elecciones YA", apostilla la plataforma en una nota de prensa.

Según ha informado en las últimas semanas la SER, las aguas circulan revueltas en el sindicato después de que varias personas hayan sido despedidas en los últimos meses, seis de ellos en solo una semana. Esos despidos han derivado en la creación de la plataforma, que ha terminado por reunir 1.200 firmas, más de las 940 necesarias para promover una moción de censura.

Como informó El Larguero el 15 de octubre, ya se está montando una candidatura con mucha fuerza para sustituir al actual presidente de la AFE.

Informa



David Aganzo, contra las cuerdas en AFE



Está tomando cuerpo una moción de censura que para prosperar necesita 940 votos y para la que van ya más de 800