El cabreo con Keylor Navas en el Real Madrid va 'in crescendo'

El enfado del Real Madrid con Keylor Navas va a más con el paso de las horas tras el pinchazo con el Valladolid... y tras ver a Lunin sentado en el banquillo visitante. En la planta noble consideran, “una puñalada por detrás” el movimiento de Keylor Navas.

Como contamos en la gira de pretemporada, Keylor dijo al Madrid a principio de verano que se quedaba. Incluso se lo comunico a Luca Zidane para que empezara a buscarse una salida, tras lo cual este se marchó cedido al Racing de Santander.

El plan inicial del Madrid era Courtois de primer portero y Lunin de segundo, pero no molestaba que Keylor se quedara y volver a ceder al ucraniano. Con lo que no contaban era con ceder a Lunin al Valladolid y que sólo siete días después, Keylor Navas pidiera salir. Para eso se hubieran quedado al prometedor portero ucraniano que además, después de la actuación de Masip, no tienen ya tan claro que vaya a sumar muchos minutos.

En el Madrid cuentan a Carrusel Confidential que han escuchado la petición del costarricense pero tampoco se lo van a poner tan fácil. Sólo saldrá si hay buenas condiciones para el club y si encuentran un sustituto que convenza.