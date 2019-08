El Manchester City de Pep Guardiola sumó su segunda victoria de la temporada en la Premier League tras imponerse al Bournemouth por 1-3, por lo que se ha situado en la segunda posición de la tabla por detrás del Liverpool, único equipo que ha ganado los tres primeros partidos de la competición.

No obstante, pese a la victoria, Pep Guardiola se mostró bastante contrariado con la actuación arbitral, recordando también lo que sucedió en la anterior jornada cuando les anularon un gol que les hubiera dado la victoria contra el Tottenham.

El técnico catalán ironizó cuando le preguntaron por un posible penalti a su favor. "¿Penalti? No, no, no. La semana pasada fue mano clara, ellos vieron el partido y fue mano clara. ¿Pero penalti lo de hoy? No, por favor. Va a ser un reto muy complicado para nosotros ganar la Premier esta temporada tras haber ganado los dos últimos títulos. Consulta a los chicos del VAR, no me preguntes a mí", remató cuando le volvieron a preguntar por la actuación arbitral.