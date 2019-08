LaLiga insiste en jugar un partido en Estados Unidos

LaLiga no se quita la idea de la cabeza. Aunque ahora no es algo prioritario por todos los frentes abiertos, deja la puerta abierta a jugar un partido en Estados Unidos. El organismo presidido por Javier Tebas cree que la expansión internacional es imparable y que no puede bajarse de ese barco.

Algunos de los socios que LaLiga tiene en Estados Unidos para potenciar este proyecto repiten en presencia de la Cadena SER que la idea es buena, viable y rentable. “El problema radica en la necesidad de ser el pionero, ser la primera liga que da este paso", insisten, considerando que "si no eres el primero, pierdes fuerza".

La postura de Real Madrid no ha cambiado. Los blancos no ven positivo para su imagen ni par sus finanzas jugar un partido de Liga en suelo americano con el modelo que propone Tebas. Este obstáculo molesta mucho en LaLiga porque creen que si el Madrid dijera “sí”, Rubiales se subiría al barco corriendo. “Si ya hizo una liga femenina a gusto del Madrid, esto le costaría aún menos”, recalcan.

Este proyecto conocido por todos sería una nueva vía de financiación para unos clubes obsesionados con el dinero. Tanto es así que muchos presidentes de Primera y Segunda están pendientes del posible fichaje de Neymar por LaLiga porque creen que sería imposible hacerlo respetando los límites del fair play financiero que marca Tebas y no quieren ningún trato de favor a los grandes, sobre todo al Barça.