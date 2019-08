Tenso enfrentamiento entre Sandra Barneda y Kiko Matamoros: "Aquí te quieren muerto o en el suelo"

Este fin de semana, Kiko Matamoros, quien recientemente ha sido operado de un tumor en la vejiga, se sentó en el sofá de 'Viva la vida' para responder a todos aquellos que habían puesto en duda su enfermedad.

"Es importante, cuando se habla de estos temas, hablar con criterio, veracidad e información profesional", empezó diciendo el tertuliano, a lo que Sandra Barneda, presentadora del programa de Telecinco, le recordó que conocía perfectamente cómo funcionaban los tiempos en televisión y, por lo tanto, se había precipitado al vender su enfermedad en una revista cuando el diagnóstico no era definitivo.

"No exageré absolutamente nada", se defendió Matamoros. "Yo no dije en ningún momento que tuviera cáncer. Lo que dije es que me tenían que extirpar unos tumores".

"¿Por qué no te esperaste a dar la noticia con un tema tan delicado como este?", le preguntó entonces Barneda, quien no estaba de acuerdo con la portada (aparecía en una isla paradisíaca bebiendo un cóctel) que hizo para vender una información tan delicada. "Me parece un poco frívolo que aparezcas en bañador contando que prácticamente te…".

"Lo frívolo es poner cara de duelo y vestirse de luto antes de tiempo", le interrumpió Kiko. "¿Tú crees que que en bañador y tomando el sol alguien que se acaba de enterar que tiene un tumor lo comunicaría a cualquier persona? Yo te aseguro que no. Me parecería muy frívolo", soltó Sandra Barneda, visiblemente cabreada, enfadando así a su invitado: "¿Qué queríais, que tuviera una metástasis? Aquí te quieren muerto o en el suelo. Aquí la felicidad vende muy mal. Esa es la puta realidad de este país".

