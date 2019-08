Rosalía hace historia en los MTV Video Music Awards

Rosalía continúa haciendo historia. Todo ello gracias a una fusión de estilos que no solo le ha servido para ganarse a la crítica especializada de todo el mundo, sino para convertirse en la primera artista española en ganar un premio en los prestigiosos MTV Video Music Awards.

En su primera comparecencia en los famosos premios, celebrados este lunes en el Prudential Center de Nueva Jersey (Estados Unidos), la artista catalana se ha llevado el premio a Mejor Vídeo Latino junto al colombiano J Balvin. Todo ello gracias a Con Altura, uno de los grandes éxitos de una cantante que más tarde se subiría al escenario para interpretar temas como A ningún hombre, Yo x Ti, tú x Mi y Aute Cuture:" Yo vengo de Barcelona. Gracias por invitarme a cantar en este escenario en español".

De Taylor Swift hasta la imparable Billie Eilish



En lo que respecta al resto de galardonadas y galardonados, la gran favorita Taylor Swift se hacía con el premio a Mejor Video del Año y Video For Good por su tema You Need to calm down. Mientras tanto, Ariana Grande se convertía en la artista del año en una gala en la que ambas partían como las grandes favoritas con diez nominaciones cada una.

Por otro lado, Lil Nas X y Billy Ray Cyrus han obtenido el premio a Mejor Canción del Año con el remix de Old Town Road y Shawn Mendes y Camila Cabello han hecho lo propio en la categoría a Mejor Colaboración con la canción Señorita. Todo ello en una gala en la que la cantante Billie Eilish, de apenas 17 años, demostró que es una de las artistas del momento después de consagrarse como mejor artista nuevo. Una joven que ha pasado de hacer vídeos para redes sociales a convertirse en una auténtica referente musical para las generaciones más jóvenes.

Del retorno de los Jonas Brothers hasta el éxito del k-pop

En lo que respecta a mejor vídeo pop del año, el premio ha sido para los Jonas Brothers y su éxito Sucker. Seis años después de anunciar su retirada, los tres hermanos volvían por todo lo alto con una canción que se ha consagrado como la mejor en la categoría pop. Mientras tanto, Cardi B hacía lo propio en la categoría de hip hop con Money y BTS y Halsey obtenían el premio a mejor vídeo K-pop por Boy With Luv.

Por otro lado, Panic! At The Disco ha obtenido el premio a mejor vídeo de rock del año por High Hopes, The Chainsmokers y Bebe Rexha se han impuesto en la categoría dance por Call You Mine y Normani ft. 6lack han hecho lo propio en la categoría R&B por Waves. Por último, la organización ha premiado a Billie Eilish como artista push del año y le ha otorgado el premio Michael Jackson Video Vanguard a Missy Elliot.