Comienza en Ascaso 'La muestra de cine más pequeña del mundo'

En la comarca del Sobrarbe del Pirineo aragonés, Ascaso celebra desde este martes la octava edición de la 'Muestra de cine más pequeña del mundo', un festival que pone en pie un equipo de 25 voluntarios en una aldea en la que viven 5 personas el resto del año, sin servicios, sin luz eléctrica, en esa España que lleva muchos años siendo vaciada, antes de que se pusiera tan de moda el término. "Nosotros somos de la España que intentamos rellenar, Sobrarbe ha sido muy maltratada por la dictadura franquista, aquí se hizo un vaciado consciente y muy en serio, hubo muchos pueblos que se expropiaron para hacer pantanos e incluso pantanos que no se llegaron a hacer pero se expulsó a la población", explica Miguel Cordero, codirector del certamen.

En los años 50, Ascaso llegó a tener 60 habitantes, párroco y maestra incluidos, pero a mediados del siglo pasado, explican desde la organización del festival, "la falta de posibilidades de comunicación -había que subir por un sendero a lomos de mulas o a pie- y la retirada de la mínima acometida eléctrica por parte de la entonces empresa pública Eléctricas Reunidas de Zaragoza, condenó a los habitantes a partir o a vivir en una situación terriblemente incómoda, de aislamiento, y de gran diferencia con quienes emigraban a la ciudad". En los 90, la aldea pudo tener, al fin, un acceso por medio de una pista forestal sin asfaltar y una década más tarde se creó una asociación de vecinos y amigos del lugar, que hace 8 años decididió montar este festival de cine. Un certamen para poder ver al aire libre "el cine que veíamos con los amigos en casa en invierno", dice Cordero, también presidente de la asociación.

Explican desde el certamen que también persiguen "recordar que, aunque pagan los mismos impuestos que cualquier otra zona del municipio de Boltaña, a Ascaso no llega la luz eléctrica normalizada, no hay saneamiento, no se potabiliza el agua, no pasa el camión de la basura y, para colmo, la pista se degrada día tras día". Cordero señala que "cuando pedimos que vuelva la luz eléctrica no estamos pidiendo un servicio nuevo, sino algo que había y que en aquella época se les retiró".

Imagen de Ascaso / Muestra de cine de Ascaso

Y en ese lugar al que apenas llegan la luz y la cultura, el festival proyectará hasta el próximo 31 de agosto Los olvidados y Simón del desierto de Buñuel, cineasta sobre el gira gran parte de esta edición, que además acoge una exposición de fotografía de Manuel Álvarez Bravo, con imágenes del rodaje y localizaciones de Nazarín, en la sala de exposiciones de Ascaso, que no es otra que la única calle del pueblo. Además, bajo las estrellas de la aldea se proyectará Buñuel en el laberinto de las tortugas, una de las tres películas seleccionadas por la Academia de Cine Española para ir a los Oscar y el cine de autor de Grabriel Vázquez (Zaniki'), Dekel Berenson (Ashmina) o Sarah Clift (La Madre Buena).

"Hoy por hoy, si se quiere que ese interior de España vuelva a producir riqueza y equilibrio territorial", añade Miguel Cordero, "no solo hay que dejar de vaciarlo, sino que hay que rellenarlo y, en nuestro caso, desde el voluntariado, el asociacionismo y la ciudadanía hacemos lo que podemos, no sólo para recuperar nuestras casas de puertas para adentro, sino también para recuperar la vida cultural, que puede ser un festival de cine, una fiesta o arreglar un camino".