El día que Sacchi y Bielsa sacaron los colores a Kiko y Gustavo López: "¿Por qué carajo no defiende?"

Los exfutbolistas Kiko Narváez y Gustavo López repasaron este lunes en El Larguero de la Cadena SER sus dificultades cuando les tocaba ejercer tareas defensivas en el terreno de juego.

"He jugado con Sacchi, con Clemente, con Camacho y con Ranieri: ya me dirás si no tenía que currar", comenzó analizando Kiko, antes de relatar una anécdota.

"Un día, con diapositivas, en una jugada según Arrigo Sacchi perdí la zona. Pone dos diapositivas y salgo con el dedo en la nariz", comienza explicando. "Llevaba el puntero láser y me señala... me cogió en dos jugadas. Y ya jugaba el partido siguiente pensando en las diapositivas", confesó.

Los problemas de Gustavo López con Bielsa

Por su parte, Gustavo López explicó que "jugando un Bolivia-Argentina en La Paz, que hay muchísima altura, me toca ser interior con Bielsa". "Era terrible lo que me hacía correr y con la altura no daba más: me mareaba, me sangraban las uñas y la nariz, se me caía el pelo...", confesó.

"La pelota no doblaba, iba para cualquier lado, no la cogíamos nunca. Íbamos perdiendo 1-0 y en el descanso me dice de sostener la ida y la vuelta del rival. Yo le dije que sí, y me dice... ¿por qué carajo no lo hace?", recuerda.

"Te mandaba mensajes en el descanso como diciendo 'no estoy haciendo nada bien', incluso aunque pensabas que estabas jugando bien. Te daba la sensación de que en diez minutos te sacaba. Y efectivamente te sacaba", concluye.