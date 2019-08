Kalinic y la Roma ultiman la cesión del croata

El Atlético de Madrid asiste a los últimos días de mercado con trabajo pendiente y que no consigue resolver en su totalidad. De momento, en las últimas horas ha avanzado por fin en la salida de Nikola Kalinic y le han encontrado acomodo en la Roma. Los agentes del jugador ultiman los detalles con el conjunto italiano para que el internacional croata se marche cedido una vez que los clubes cierren todas las aristas de una negociación que está previsto que se cierre completamente a lo largo de este miércoles y el jueves como tarde.

El jugador ha dado el visto bueno a la operación y acepta regresar a Italia después de un año con poco protagonismo como rojiblanco. La Roma acepta la cesión del jugador por una temporada y uno de los puntos en los que se centraba la negociación en las últimas horas era en la inclusión de una opción de compra a la finalización de la cesión. El Atlético de Madrid espera que se cierre definitivamente la salida de Kalinic ya que no contaba para Diego Pablo Simeone y se ha mantenido a la espera de una salida que no era nada sencilla debido a su elevado salario. El jugador no ha ido convocado a ningún partido de la pretemporada y ni si quiera viajó a la gira americana a la espera de resolver su futuro.

La salida de Kalinic se desbloquea pero no la de Ángel Correa. El Atlético de Madrid no ha cerrado todavía el acuerdo con el Milan para el traspaso del delantero y su salida está bloqueada desde hace días y no se avanza en positivo. Ahora mismo cualquier opción está abierta, incluso, que Correa, con el que cuenta Simeone, continúe en la disciplina rojiblanca. El Milan necesita traspasar primero a alguno de sus jugadores para afrontar el desembolso de la operación. El Atlético quiere que salga Correa para que pueda hacer valer el principio de acuerdo que tiene con el Valencia y Rodrigo para la llegada del delantero.