El tierno gesto de un niño consolando a otro con autismo el primer día de clase

El primer día de colegio siempre es un momento muy especial para los más pequeños, pero no todos los niños se toman el primer día de clase de la misma manera. Los hay que están felices de empezar las clases y hacer nuevos amigos, y otros no pueden evitar soltar alguna lágrima, y cuando sucede esto es de agradecer contar el consuelo de algún compañero.

En Estados Unidos, Kansas, el tierno gesto de un niño se ha hecho viral. El pequeño se llama Christian y tiene ocho años. En la imagen se ve a un niño llorando agarrado a la mano del pequeño Christian antes de entrar en el colegio, su madre fotografió el momento y lo compartió en Facebook.

"Estoy muy orgullosa de mi hijo, vio un niño llorando en una esquina llorando y fue a consolarlo, le dio la mano y entraron juntos al colegio. Es un honor tener a un niño tan bueno, compasivo y con un corazón tan grande", escribió orgullosa Courtney Coko Moore, madre de Christian.

La imagen se ha hecho tan viral que ha llegado hasta April Crites, la madre del niño que estaba llorando, y que no dudó en agradecer el gesto de su hijo: "Le doy las gracias a tu hijo. El niño al que ayudó es mi hijo y tiene autismo. Siempre había tenido miedo de que cuando entrara al colegio la acosarán por ser diferente. Si hubiera más niños como tu hijo, no me preocuparía por esas cosas", comentó en la publicación de Moore.

La publicación de la madre de Christian se ha hecho viral, hasta el momento ha sido compartida más de 20.000 veces, y tiene más de 5.000 'me gusta'.