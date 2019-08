¿Por qué no ha emitido Telecinco la segunda temporada de 'The Good Doctor'?

"Te hemos avisado: prepárate para un verano de series en Mediaset", decía el grupo de comunicación en una promoción que lanzó en junio para cebar los estrenos de 'The Rookie', 'La travesía' ('The Crossing'), 'Siren' y '9-1-1' y el regreso de 'The Good Doctor'. Este era el plan de Mediaset para rellenar los prime time de Telecinco y Cuatro durante la época estival, y lo cierto es que ha cumplido con lo dicho salvo con una importante excepción.

Mientras que 'The Rookie' y 'La travesía' han formado parte de la programación veraniega de Telecinco, 'Siren' y '9-1-1' han sido dos de los contenidos destacados de Cuatro. 'The Good Doctor', sin embargo, se ha convertido en la gran ausencia de estas vacaciones, pues los seguidores de la serie protagonizada por Freddie Highmore esperaban reencontrarse con el Dr. Murphy tras el rotundo éxito que cosechó la ficción el año pasado y no ha sido así.

Sin ser una producción original de Mediaset, 'The Good Doctor' fue la serie más vista de 2018 tras reunir durante su emisión a una media de 3 millones de espectadores (3.154.000). Es por eso que muchos esperaban darse cita con 'The Good Doctor' este verano. ¿Y por qué no ha emitido Telecinco todavía su segunda temporada? Tiene una fácil explicación.

Telecinco anunció su estreno para verano con el objetivo de engordar su cartel de novedades seriéfilas, pero en ningún caso era esa su intención. 'The Good Doctor' se ha convertido en uno de los contenidos estrella de la cadena y, por lo tanto, en su nueva arma arrojadiza que utilizar contra la competencia.

Al ser un contenido grabado, Telecinco tiene la libertad de programarlo cuando le plazca, ya que no depende de unos tiempos fijos como otros espacios en directo, véase los casos de 'Gran Hermano' o 'Supervivientes'. De esta manera, Mediaset, al igual que ha hecho con otras producciones, como por ejemplo 'La que se avecina', usará 'The Good Doctor' contra un producto de Antena 3 en su eterna guerra por el liderazgo.

Lo que debería tener en cuenta Telecinco es que el éxito de 'The Good Doctor' fue en parte debido a su emisión a las 22 horas aprovechando que en ese momento no dependían de un 'access prime time'. También podría complicar su regreso el hecho de que ha pasado más de un año entre una temporada y otra y los espectadores que siguieron la serie a través de Telecinco podrían haber buscado ya otros canales de difusión para ver los nuevos capítulos, como AXN, la cadena de pago que pronto también ofrecerá a su audiencia los episodios de la tercera temporada.