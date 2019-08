La historia que demuestra la necesidad de formar a niños y niñas en RCP

A pesar de que nunca antes había escrito un hilo en Twitter, tal y como reconoce en la famosa red social, la digestóloga en el Hospital Reina Sofía de Tudela Ana Campillo ha decidido compartir una historia en su perfil para concienciar sobre la necesidad de formar a los más pequeños en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios: "Creo que la situación vivida lo merece y tal vez ayude".

Una historia que involucra a dos de sus hijos (una niña de seis años y un niño de nueve), quienes pudieron resolver un atragantamiento gracias a su formación en este campo. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado por la noche, cuando la digestóloga estaba de pinchos con sus hijos y sus cuñados: "Estamos sentados tranquilamente en un bar cuando, de repente, mi hija pequeña de 6 años me agarró fuerte del brazo".

Nunca he escrito un hilo, pero creo que la situación vivida lo merece y tal vez ayude..



Sábado noche. De pinchos con mis hijos y mis cuñados.

Estamos sentados tranquilamente en un bar y de repente, mi hija pequeña (6 años) me agarra fuerte del brazo.

— Ana Campillo (@Ana__Campillo) August 26, 2019

A través de un nuevo tuit, Campillo explica que su hija comenzó a mostrar claros síntomas obstrucción total. Su cara estaba completamente roja y comenzaba a boquear, aunque apenas emitía algún sonido. Sin embargo, la niña no había comido nada, por lo que no sabía qué había podido causar dicho atragantamiento. No obstante, decidió inclinarla hacia delante, sobre su antebrazo, para darle una palmada en la espalda.

Segundos antes de que la digestóloga procediera a la maniobra, su hijo de nueve años le dio una palmada fuerte entre los omóplatos, provocando que la niña expulsara un trozo de hielo de la boca. Al parecer, la niña se había tragado un trozo pequeño de hielo medio derretido al apurar el último trago de su refresco, lo que le había provocado el atragantamiento.

A continuación, la digestóloga reconoce que sus hijos han recibido formación de RCP y primeros auxilios en el colegio de distintas maneras. Desde talleres impartidos por colectivos externos al centro hasta como parte de la asignatura de educación física. Una formación que ha ayudado al niño a resolver una situación crítica en cuestión de segundos.

Por esa misma razón, Campillo pide un mayor esfuerzo en el ámbito escolar para ofrecer a los más pequeños una formación adecuada en este campo: "Cualquiera puede presenciar un atragantamiento o una parada... Toda la ciudadanía debería tener una mínima formación para atender esas situaciones y, para ello, es crucial impartir esa formación en el ámbito escolar, de forma reglada y un presupuesto adecuado".