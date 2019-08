Se complica el fichaje de Neymar: el Barcelona no acepta las condiciones que exige el PSG

El fichaje de Neymar por el FC Barcelona se complica un poco más. A falta de poco más de tres días para el cierre del mercado de fichajes, las posiciones de ambos clubes están cada vez más distantes y, aunque no se puede descartar el movimiento, a día de hoy parece cada vez más complicado.

Según informa Adrià Albets, el Barcelona no acepta las condiciones que exige el PSG, que se sitúan en 220 millones de euros, prácticamente lo mismo que se pagó por el jugador dos temporadas atrás.

El PSG tenía la intención de incluir a Dembele, Rakitic y Todibo en la operación, lo que también habría abaratado el coste para el club azulgrana, pero los jugadores no quieren formar parte del trueque.

Así las cosas, no se puede descartar al 100% que Neymar fiche por el Barcelona en los últimos días del mercado, pero este movimiento no se producirá a no ser que el Barcelona se acerque a los 220 millones que pide el PSG (algo económicamente complicado) o que los franceses rebajen sus pretensiones.

Todo puede pasar en la recta final, y hasta el lunes 2 de septiembre aún se pueden producir importantes movimientos. Pero en este momento la noticia es que Neymar está más lejos de volver a vestir la elástica culé.