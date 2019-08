Frank Blanco se despide de 'Zapeando' entre lágrimas: "Ahora me doy cuenta de que esto se acaba" /

Frank Blanco se ha despedido entre lágrimas este viernes de 'Zapeando' en el que era su último día al frente del programa de humor de La Sexta, que a partir de la próxima semana estará conducido por Dani Mateo.

Blanco dejaba Zapeando tras 1442 programas al frente del espacio en el que también era el día de la despedida de Ana Morgade y Chenoa como colaboradoras del programa y lo hacía entre lágrimas.

Los mejores momentos de nuestro @FrankBlanco nos han emocionado a todos.... "Ahora me estoy dando cuenta de que se acaba" 😢¡Y nosotros también Frank! Te vamos a echar mucho de menos💔 Se acaba una etapa pero siempre quedarás en nuestros corazones "JEFE" pic.twitter.com/R5BU21bQ2u — zapeando (@zapeandola6) August 30, 2019

"Llevo un mes despidiéndome y en este momento me estoy dando cuenta de que se acaba. Me doy cuenta de que esto no se repite. Os lo he dicho tantas veces... Me ha faltado llegar al programa 2000, pero no puede ser", decía emocionado Frank Blanco tras la emisión de un vídeo que repasaba sus mejores momentos a lo largo de los 6 años del programa y que hacía saltar las lágrimas de sus compañeras Cristina Pedroche y Chenoa.

Un poco más tarde, Frank Blanco mandaba un mensaje final a la audiencia: "Os lo digo de corazón, me habría hecho un Jordi Hurtado encantado, lo de jubilarme en este programa. Pero la vida a veces te sorprende y hay decisiones inevitables", decía el presentador. "A los espectadores os voy a echar de menos, tampoco va a ser fácil acostumbrarse a vivir sin el equipo que está detrás de las cámaras, que son parte de mi familia (...) Y a vosotros y vosotras, compañeros de mesa, he pensado mucho el qué deciros pero todo se resume en que estaré si me necesitáis. Aquí ha habido algo más que una relación de compañeros. Os digo que hasta la próxima. Os deseo lo mejor, sé que todo irá bien".

En ese momento, Chenoa comenzaba a cantar su canción "Todo irá bien" abrazada a Frank Blanco, que terminaba abandonando el plató para darle las llaves del programa a un Dani Mateo caracterizado como personal de la limpieza.

¡Hasta aquí nuestro programa de hoy! 👏Este ha sido un programa muy intenso, ¡pero no os olvidéis que volvemos el lunes con la nueva temporada! 🥳Y ya sabes @DaniMateoAgain no la cagues, que te esperamos para programón 😜 #Zapeando1442 pic.twitter.com/Y5y9zzT0Bc — zapeando (@zapeandola6) August 30, 2019