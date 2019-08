Zinedine Zidane ha comparecido ante los medios, en la previa al partido frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El gran tema de la actualidad blanca es su trabajo en los últimos días de mercado, y la llegada de posibles refuerzos.

A pesar de estar contento con la plantilla que entrena: "Con la plantilla que tengo no me puedo quejar, si lo hago mejor cambio de trabajo", no cierra la puerta a lo que pueda pasar en los próximos días de mercado, abriendo la puerta a varias "bombas": "Hasta el lunes puede pasar de todo: una bomba, dos bombas... "

El último caso es el posible intercambio de porteros con el PSG, rival en la fase de grupos en el conjunto blanco: "Mañana (Keylor) estará con nosotros y hasta el día 2 puede pasar de todo. Va a estar con nosotros y sólo estoy concentrado en eso"

El técnico del Real Madrid con lo que no está tan contento es con la plaga de lesiones: "No puedo estar contento de ver a jugadores lesionados, pero lamentablemente pasan estas cosas. Son cosas de todos los equipos, miras y hay muchos lesionados".

Zinedine Zidane quiso mandar también, un mensaje de apoyo a Luis Enrique por el reciente fallecimiento de su hija: "Quiero mandar todo mi cariño y el del equipo a Luis Enrique y su familia. No tengo más palabras porque es un momento muy difícil