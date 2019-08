Casado pregunta a Sánchez por qué los pactos autonómicos no sirven para España

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha instado este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a explicar por qué lo que ha servido para conformar gobiernos en siete comunidades autónomas, no sirve para el Gobierno central.

Casado, que ha visitado la zona afectada por la riada del pasado lunes en las Navas del Marqués (Ávila), ha indicado en declaraciones a los periodistas que si él fuera votante de izquierdas "no entendería por qué lo que es válido" en autonomías, ayuntamientos y diputaciones -gobiernos conjuntos de PSOE y Podemos- "no es válido a nivel de un ministerio".

En este sentido, el líder de los populares, que ha estado acompañado, entre otros, por el secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, se ha referido, como un ejemplo, al de Transición Ecológica, a la vez que ha hablado de "cuestiones relacionadas con la política social".

Asimismo, ha señalado que el PP "no puede facilitar un gobierno, como dice Pedro Sánchez, progresista y de izquierdas", por lo que Casado le ha recomendado explicar "a sus votantes, por qué lo que ha servido en siete comunidades, en diez capitales de provincia o diez diputaciones, no es válido a nivel nacional".

Preguntado si su formación es partidaria de la convocatoria electoral, el presidente de los populares ha contestado que "no", ya que el PP es "un partido responsable" y el pasado 28 de abril "los españoles ya dieron un mandato para que se formara gobierno".

Previamente ha pedido a Pedro Sánchez que "cuanto antes, aclare si quiere elecciones, que es lo que parece", de manera que "ahorre" a los españoles "esta precampaña electoral financiada con todos nuestros impuestos". "Si Pedro Sánchez quiere ir a las urnas, ya hemos dicho que no tenemos nada que temer y que el partido está preparado y fuerte para mejorar los resultados", ha explicado Pablo Casado, antes de añadir al respecto: "Pero creo que es algo que los españoles no entenderían. Es una irresponsabilidad".

Tras criticar que Sánchez no hiciera "absolutamente nada" para ser investido presidente tras el encargo del Rey, Casado ha reprochado al jefe del Ejecutivo en funciones que "no esté gobernando". Por eso, ha añadido que durante el verano se han visto "los bandazos" del Gobierno en política de inmigración, las "malas cifras económicas" y el "abandono de ciertas cuestiones", entre las que ha citado la "reacción tardía" de Sánchez en algunas catástrofes.

"Además de no gobernar (Pedro Sánchez) no parece que tenga mucho interés por empezar a hacerlo", ha criticado el presidente del PP, quien ha lamentado respecto al jefe del Ejecutivo en funciones que "ni gobierne, ni tampoco haga nada para formar un gobierno estable".

Desde su punto de vista, a Sánchez "le viene muy bien estar en funciones", ya que a su juicio, además, "intenta proyectar la responsabilidad para poder gobernar en los partidos de la oposición".

Casado ha afirmado que "los españoles no merecen esta inestabilidad y ese uso de los fondos públicos para una campaña electoral que parece que para Sánchez ya ha empezado". Y frente al actual bloqueo para alcanzar un acuerdo para un gobierno, Pablo Casado ha presentado a su formación como la que "ha demostrado que desbloquea y es capaz de dar estabilidad y gobernabilidad". "Eso la izquierda ha demostrado que no sabe hacerlo", ha sostenido, antes de añadir: "No sabe negociar, ni siquiera con los que tildan de socios preferentes".

En este contexto, ha sostenido que si ahora hubiera elecciones, "la clave sería qué partido es capaz de dialogar a su izquierda y a su derecha" y "qué partido es capaz de llegar a acuerdos y de desbloquear esta situación", que a su juicio "empieza a pasar factura a los españoles en materia de empleo, de inversiones internacionales y en materia de estabilidad política".