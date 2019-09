'Malaka', la serie "más cruda" de TVE que nació de unas cañas ordinarias por Málaga

Como marca la tradición, TVE ha inaugurado este lunes 2 de septiembre el arranque de la undécima edición del FesTVal de Vitoria con su gran apuesta de ficción para esta temporada. Después de la desafortunada elección del año pasado ('El Continental'), la cadena pública se decanta este certamen por 'Malaka', un thriller que se sustenta sobre una extraña desaparición, unos protagonistas con un doloroso pasado y la ciudad de Málaga.

Según ha asegurado en la rueda de prensa Fernando López Puige, director de Contenidos de TVE, la ficción está atravesando muchos cambios debido al nuevo consumo en las plataformas digitales. Pero desde la pública se han tomado este cambio de paradigma como un incentivo, un reto con el que buscan superarse y atraer a los espectadores a la televisión en abierto.

"La audiencia esta asimilado el lenguaje audiovisual de la ficción y las nuevas formas de contar", señala el directivo. "La frontera entre el pago, entre lo más exclusivo y lo más generalista es cada vez más difusa. Precisamente en eso hemos estado trabajando y experimentado y 'Malaka' es el ejemplo perfecto de que no hay fronteras".

Del cajón, al prime time de TVE

'Malaka' es un proyecto que, a pesar de estar respaldado por una marca tan potente como Globomedia (The Mediapro Studios), nació un día en el que sus creadores, Daniel Corpas y Samuel Pinazo, estaban de cañas ordinarias por Málaga. Ellos sabían que la idea tenía potencial, pero el camino hasta llegar al prime time de La 1 no fue fácil. "La serie estaba en un cajón", explica Corpas. "La intentamos mover sin éxito. Tuvo buena acogida en algunas productoras, pero no la suficiente como para quisieran invertir".

La gran oportunidad de 'Malaka' llegó con Conecta Ficción, un evento de intercambio entre productores en el que TVE dota al ganador de un contrato de desarrolló al proyecto ganador. El año pasado 'Malaka' fue la serie escogida y, después de mucho trabajo, verá la luz muy pronto en el prime time de La 1.

El riesgo y la crudeza de 'Malaka'

"'Malaka' es un ejemplo de la capacidad de riesgo de la televisión pública", asegura Javier Olivares, el popular cocreado de 'El Ministerio del Tiempo', que en este título ejerce solo como productor ejecutivo. "Es una serie que está hecha para comunicar a un público amplio, pero que no hace prisioneros. No juega a ser cómoda. 'Malaka' nos habla de emociones, de personajes, pero sobre todo de una parte de la sociedad que nunca queremos ver. La ficción está para ver lo que otros no quieren ver".

Maggie Civantos y Salva Reina / TVE

Por su parte, Marc Vigil, uno de los directores de la serie, añade lo siguiente: "Con 'Malaka' damos una vuelta de tuerca el thriller que siempre hemos visto y hacemos un retrato crudo y duro mientras viajamos a través de los personajes y no al revés".

También los actores hacen hincapié en esto. Maggie Civantos, la protagonista junto a Salva Reina, confiesa que no le suelen llegar guiones como el de 'Malaka', a lo que su compañera, Cuca Escribano, matiza: "A veces nos llegan guiones así, pero los actores, los directores y las cadenas los pervertimos".

'Malaka' consta de una temporada de 8 capítulos de 60 minutos de duración cada uno. TVE no ha confirmado su fecha de estreno, pero se prevé que su puesta de largo de produzca en las próximas semanas.

Sinopsis oficial de 'Malaka' La desaparición de Noelia es el punto de partida de ‘Malaka’. La joven, solitaria, amante del misticismo oriental y de la naturaleza, es hija de Germán Castañeda, un importante empresario de la zona. Las indagaciones sobre su desaparición desvelan conexiones y secretos inesperados. El oro, una nueva droga en forma de lingote dorado, desata la guerra entre las bandas que manejan el tráfico de drogas. Entre los jefes sobresale La Tota, que dirige con mano de hierro el clan de Los Cucos. ¿Quién es realmente Noelia? ¿Quién quiere dominar los bajos fondos de la ciudad introduciendo ese extraño polen amarillo? Son algunas de las preguntas a las que se enfrentan los inspectores Darío y Blanca junto con el detective Quino.