Las 100 páginas web más populares del mundo: desde Google hasta el imperio del porno

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las páginas web más populares en todo el mundo? A nadie le sorprende que la primera de ellas sea Google. Tampoco que la segunda sea YouTube y la tercera Facebook. Sin embargo, un gráfico desarrollado por Visual Capitalist ofrece datos muy interesantes sobre el consumo de Internet en todo el mundo.

Google no solo solo domina en lo más alto de la tabla, sino que cuela hasta diez de sus dominios entre los 100 más consultados a nivel internacional. Desde Google.com.br, dominio utilizado por Google en Brasil, hasta Google.es, utilizado en España. Pero no solo eso. El buscador también cuela YouTube, su plataforma de vídeos, en la segunda posición de este prestigioso ránking. Por lo tanto, mano de hierro para una compañía que no deja de crecer. Pulsa aquí para consultar el gráfico en tamaño real.

Las alternativas a Google y el imperio del porno

Entre las primeras clasificadas podemos encontrar sendas alternativas a Google. Desde la china Baidu, situada en cuarta posición, hasta Yahoo (7) o la rusa Yandex (11). También un gran número de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como Twitter (5), Instagram (9), la rusa Vkontakte (16), la china QQ (18) o WhatsApp (19).

Por otro lado, también destacan un gran número de páginas de carácter pornográfico. Desde PornHub, que se ha colado en la octava posición, hasta XVideos, que cierra el Top 10 superando a otras páginas como Amazon (14) o Netflix (17), entre otras. Pero no son las únicas. En este listado también aparecen otras como Xnxx, YouPorn, Redtube, Chaturbate o xHamster.

El auge de Amazon y Netflix

Mientras tanto, Amazon y Netflix continúan creciendo con fuerza. La primera destaca en la posición número 14. Sin embargo, hay que destacar que también cuela hasta cuatro de sus dominios en la lista. Desde Amazon.com.jp hasta Amazon.in. También otras páginas web como la plataforma de vídeo en streaming Twitch o la base de datos IMDb.

Por otro lado, Netflix se encuentra en la posición número de 17 para convertirse en la plataforma de vídeo en streaming favorita a nivel internacional. Ni rastro de HBO ni Amazon Prime Video, consideradas como sus grandes alternativas. En definitiva, este gráfico no solo nos demuestra que hay vida más allá de buscadores y redes sociales, sino que las plataformas pornográficas siguen teniendo mucho tirón.

Consulta las 100 páginas web más populares. / Visual capitalist