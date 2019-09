El futbolista francés Hatem Ben Arfa se ha convertido en uno de los protagonistas negativos del cierre del mercado de fichaje, debido a su polémica reacción tras quedarse sin equipo.

A pesar de recibir varias ofertas, Ben Arfa decidió no aceptar ninguna de ellas, al no considerarlas atractivas. Por ello, dio explicaciones en su cuenta de Instagram a través del formato Stories, si bien lo hizo con una desafortunada comparación.

"Ninguno de los desafíos que me fueron propuestos me satisface", comenzó afirmando, antes de explicar que "es como una mujer; si ella no te excita, déjala ir, hermano".

La explicación ha sido duramente criticada en las redes sociales, convirtiéndole una vez más en foco de la polémica, algo que no le ha sido ajeno a lo largo de su carrera deportiva.

Ben Arfa, otrora gran promesa francesa salida junto a Benzema de la cantera del Olympique de Lyon, pasó por equipos como el Olympique de Marsella, el Newcastle, el Hull City, el Niza, el PSG y el Rennes en último lugar, amén de quedarse algún año sin jugar en el club parisino por desavenencias con Unai Emery.