Robert Moreno: "Estoy con muchas ganas de hacerlo bien en un partido que va a ser muy difícil"

El seleccionador español de fútbol Robert Moreno compareció este miércoles en rueda de prensa previa al partido del combinado nacional ante Rumanía, clasificatorio para la Eurocopa 2020.

En primer lugar, Robert Moreno quiso "en nombre de todo el staff, trasladar todo el cariño del mundo a la familia" de la fallecida Blanca Fernández Ochoa.

"Estoy expectante y con ganas de que llegue, con muchas ganas de hacerlo bien en un partido que va a ser muy difícil", comenzó afirmando, antes de explicar que hoy aún no tiene "el 100% de las decisiones tomadas respecto a la alineación", algo que dirá a los jugadores "antes de ir al partido" para crear la sensación de "que todos pueden participar" de cara a la mentalidad de los futbolistas.

"Si ganamos tendremos 15 puntos, no estaremos clasificados todavía, y hasta que no lo estemos no hay nada que celebrar ni que creerse", continuó, explicando que "queremos ser primeros porque es importante para el sorteo" y detallando que "nuestro objetivo es hacer 30 puntos", lo que sería un pleno en la fase de clasificación.

"Ceballos puede jugar en banda, ser centrocampista puro, e incluso de interior derecho", explicó después, antes de añadir que "Isco y él tienen un perfil parecido" y añadir que puede haber rotación de porteros considerando que "si mantienen el nivel que tienen hoy, es muy posible que veamos a los tres en la fase de clasificación".

A pregunta de Javier Herráez, de la Cadena SER, Robert Moreno consideró que "a Rodrigo le he visto perfecto, como siempre, es un jugador muy profesional y una buena persona, muy respetuoso en todo el proceso, y entiendo que no le tiene que afectar de ninguna manera; si pensásemos lo contrario no le habríamos traído".

"De Rumanía antes de estudiarles conocía a Florin Andone, a Hagi y a Sapunaru que no ha venido. Tras ellos me ha impresionado el bloque, pero si tuviera que decir uno, diría Stanciu", prosiguió.