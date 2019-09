El Youtuber Auronplay confiesa que Bartomeu le denunció hace meses por llamarle "nobita" y amenazarle en redes sociales

El Youtuber Raúl Álvarez Genes, conocido como 'Auronplay', ha confesado este miércoles en su canal de Youtube que el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, le denunció hace casi un año.

Todo viene de cuando en el verano de 2017 dicho Youtuber publicó varios tweets criticando a Neymar y escribiendo comentarios en las redes sociales del tipo de "me has fastidiado las vacaciones, rata". Algo que el vende como bromas pero que no todo el mundo interpreta de la misma manera.

Además de escribir algunos comentarios sobre el futbolista brasileño, también realizó algunos sobre el presidente del Barcelona, al que se refirió como "nobita". "Nobita vamos a ir a por ti", llegó a escribir. Cabe destacar que la Justicia no admitió a trámite dicha querella.