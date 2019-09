La bronca de Revilla a un ciudadano que insultó a Pedro Sánchez: "¡Compórtate!"

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha protagonizado un encontronazo con un ciudadano que insultó a Pedro Sánchez, presidente de España en funciones, a la salida de un restaurante en Santander.

El incidente ha tenido lugar cuando Sánchez salía del coche para almorzar con el presidente cántabro en un restaurante de la ciudad, entonces un espontáneo le ha recriminado a Sánchez que lo que tenía que hacer era "levantar España y no reírse de nosotros cada día". Revilla no ha podido contenerse y le ha pedido al sujeto que tuviera educación y no insultara con un tono de bronca.

Tras el breve encuentro con el presidente, Revilla ha valorado el encuentro y pese a que el líder socialista le ha manifestado que hará todo lo posible por que no haya elecciones, su impresión es que España está "abocada" a volver a las urnas.

"Yo creo que él no quiere unas elecciones. La impresión que tengo es que vamos a unas elecciones", ha manifestado Revilla, que opina que una nueva cita electoral en noviembre sería "un fracaso de la política". El presidente cántabro y líder del PRC ha asegurado que él, que ya tiene "olfato político", intuye que habrá elecciones.