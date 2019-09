Miguel Ángel Silvestre proclama la inocencia de Pablo Ibar: "Te creo"

El próximo 13 de septiembre, Movistar Plus estrena su tercera serie con Bambú Producciones (las dos primeras fueron 'Velvet Colección' e 'Instinto') y ha aprovechado el marco del FesTVal de Vitoria para presentarla a la prensa. Se trata de 'En el corredor de la muerte', un ambicioso proyecto que contará la historia real de Pablo Ibar basándose en el libro homónimo de Nacho Carretero del mismo nombre.

Para llevar a cabo esta historia a la pantalla necesitaban a los mejores y los mandamases de Bambú no dudaron en confiarle el proyecto a los cabecillas que hicieron posible 'Fariña'. Con ellos, una parte del trabajo estaba resuelta, pero quedaba lo más complicado: ¿quién iba a hacer de Pablo Ibar?

"La opción de Miguel Ángel Silvestre apareció en seguida", reconoce Ramón Campos, productor ejecutivo y creador de este título de ficción. "Nuestra relación con él viene de lejos. Nos conocimos en 'Velvet' y desde entonces hemos vivido un idilio. Durante su paso por Estados Unidos, trabajando en 'Sense8' y 'Narcos', nos fijamos en su proceso para trabajar con acentos [en la serie tiene acento cubano]. Un día le pedimos una prueba y nos mandó dos fotografías en la misma posición: una suya y otra de Pablo Ibar. Eran iguales".

Por su parte, Miguel Ángel Silvestre recuerda el proceso interno que vivió después de aceptar el papel, uno de los más importantes de su carrera. "Era una responsabilidad porque, para empezar, necesitaba saber si la serie defendía o no su inocencia. Me empecé a cuestionar muchas cosas porque no tenía una idea firme sobre lo que opinaba del caso. Pronto llegué a una conclusión: Pablo Ibar es inocente y estoy en contra de la pena de muerte. A partir de ahí empecé a trabajar como nunca antes lo había hecho".

Sobre si era conveniente jugar en la serie con la inocencia o culpabilidad de Pablo Ibar, el productor asegura que desde el principio tenían claro que 'En el corredor de la muerte' defendería siempre su inocencia: "Se discutió mucho, pero cuando una vida está en juego y podemos aportar nuestro granito de arena no es el momento de jugar. Creo en la inocencia de Pablo y nuestra labor es transmitir eso a la gente con toda la información que tenemos. Lo otro hubiera sido muy irresponsable y lo descartamos".

Por último, Miguel Ángel Silvestre se suma a las palabras de Ramón Campos y afirma que quiere conocer a Pablo Ibar para darle un mensaje: "Te creo".

'En el corredor de la muerte' se estrena el próximo 13 de septiembre con una única temporada compuesta por 4 capítulos de 50 minutos cada uno.