La nueva apuesta por el humor femenino en la SER se llama 'El grupo', con Silvia Abril y Toni Acosta al frente

La Cadena SER da un paso más en su apuesta por el humor con la incorporación de un nuevo programa. 'El grupo', dirigido y presentado por Silvia Abril y Toni Acosta, se suma a la potente y exitosa oferta humorística de la emisora que ya emite:La vida Moderna, Las noches de Ortega, Nadie Sabe Nada, Buenismo Bien, La Lengua Moderna, Comedia Perpetua, y Si sí o si no. Tal y como señaló el director general de la SER, Daniel Gavela, el pasado lunes en la presentación de temporada de la emisora, "los programas de humor son un género altamente estimulante y que nos acerca a la gente. Además, para la SER, el buen humor es una filosofía”.

Silvia Abril y Toni Acosta son amigas y cuando no quedan para verse, se llaman. Y cuando no se llaman, se envían mensajes. Tienen un grupo en Telegram al que invitan a todo el mundo a unirse a hablar. De ahí nace ‘El grupo’, un programa de radio producido en colaboración con El Terrat, en el que el contenido de este grupo da rienda suelta a su complicidad, su espontaneidad y su sentido del humor. "Cuando el grupo está administrado por dos locas como Toni y yo pues se gestiona muy alocadamente [se ríe]. Hacemos caso o no según nos conviene y damos rienda suelta a nuestra imaginación. Además, a este grupo se puede apuntar cualquiera”, afirmó Silvia.

En él se lanzan todo tipo de contenidos (audios, fotos, chistes, vídeos...) que después son comentados por Silvia y Toni. "Nosotras hacemos una selección porque no nos daría tiempo real a abordar todos los temas. Además, que hagamos el programa en un teatro con público es fundamental porque somos dos actrices haciendo radio y tener al público interactuando con nosotras forma parte de lo que queremos hacer", añadió Toni.

El programa, producido en colaboración con El Terrat, se estrena mañana y se emitirá cada semana en la madrugada del viernes al sábado a las 02,00 horas. Tras su emisión estarán disponibles a la carta en Cadenaser.com, en vídeo y podcast.

‘El Grupo’ se graba en el Teatro Lara en la sala Lola Membrives. Abiertas las solicitudes para asistir como público https://elterrat.com/contacto/publico-el-grupo/

TONI ACOSTA

Actriz

Debuta en el cine de la mano del director José Luís Garci en la película “Luz de domingo”. Posteriormente forma parte del elenco de “7 minutos” de Daniela Fejerman, película por la cual es galardonada con la Biznaga de Plata como Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Málaga. También la hemos visto en los largometrajes “Mi gran noche” del director Álex de la Iglesia y a las órdenes de Santiago Segura en “Sin rodeos” y en su última comedia familiar actualmente en taquilla “Padre no hay más que uno”. Asimismo ha participado en las películas “Yucatán” de Daniel Monzón, “Incidencias” de José Corbacho y Juan Cruz, “El mejor verano de mi vida” de Dani de la Orden y “Wild Oats” de Andy Tennant entre otras.

Su paso por televisión da comienzo en la popular serie de Antena 3 “Policías” y más adelante descubre su vis más cómica en el formato “El Club de la Comedia” (Canal +) y en la exitosa y longeva ficción semanal “7 vidas” (Telecinco), pionera del género sitcom en España. En su trayectoria televisiva, encontramos otros títulos como “El síndrome de Ulises”, “Adolfo Suárez” o “Con el culo al aire” para Antena 3; la serie de comedia en formato de sketches “Gym Tony” para Cuatro y “Supercharly” o la serie líder de los miércoles actualmente en Telecinco “Señoras del (h)AMPA”.

También la hemos podido ver sobre los escenarios de teatro interpretando a múltiples personajes por los cuales ha sido galardonada y nominada a premios del sector en diversas ocasiones.

SILVIA ABRIL

Actriz y cómica

Silvia comienza su carrera en teatro de la mano de la compañía Comediants dando el salto a la televisión nacional en el año 2003 gracias al popular formato de sketches “Homo Zapping” comenzando así su trayectoria televisiva que continuará con los programas “Buenas noches y Buenafuente”, “En el aire” y las ficciones “Pelotas”, “La escobilla nacional” o “Palomitas”.

En cine la hemos disfrutado a las órdenes de Javier Ruiz Caldera (Spanish Movie, Promoción Fantasma, Tres bodas de más y Anacleto: Agente Secreto), Cesc Gay (Una pistola en cada mano), Isabel Coixet (Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero), José Skaf (VULCANIA) o Joaquín Mazón (Cuerpo de élite) habiendo protagonizado dos de los éxitos en taquilla de este año; “Bajo el mismo techo” de Juana Macías y “Padre no hay más que uno” de Santiago Segura.

Se ha ganado el cariño del público gracias a varios formatos de entretenimiento líderes de audiencia “Tu Cara Me Suena” y “Masterchef Celebrity” habiéndola podido ver recientemente como presentadora al frente de “Juego de juegos”, adaptación española del formato americano presentado por Ellen DeGeneres, habiendo cogido también el relevo de Arturo Valls durante el verano en “Ahora caigo”.

Este año presentaba la última edición de los Premios Goya junto a Andreu Buenafuente obteniendo gran éxito de crítica y audiencia habiéndose confirmado que repetirán como maestros de ceremonia en la próxima edición.

Silvia tiene pendiente de estreno la película “Superagente Makey”, la nueva comedia de Antena 3 dirigida por Alfonso Sánchez.