Rechazada la demanda del hijo que pidió a sus padres una pensión después de arrepentirse de independizarse

La Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición de pensión de alimentos de un joven a sus padres divorciados, 6 años después de haberse independizado. El juez da la razón al tribunal de primera instancia que negó la pensión a este joven de 24 años que residió con sus padres hasta cumplir la mayoría de edad.

No estudiaba ni atendía en clase pese a estar matriculado en un curso de Formación Profesional y tampoco trabajaba. De hecho, se gastó el dinero de su beca en un tatuaje, discutió con su padre y se trasladó a casa de sus abuelos que, según el magistrado, cubren todas sus necesidades. El juez dice que el hecho de que ahora el joven quiera volver a estudiar no implica que sus padres deban asumir su manutención. Afirma el magistrado que "el joven no puede pretender que sus parientes sostengan sus ilusiones" y que, al ser mayor de edad, "debe asumir la responsabilidad de sus acciones".

El joven convivió con ambos progenitores una vez que estos ya se habían separado hasta cumplir los 18. Seis años después de emanciparse, solicitó a sus padres la pensión alegando que no correspondía a sus abuelos mantener sus necesidades.