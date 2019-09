Los mejores hoteles con piscina de la España interior

No hace falta viajar a la costa para darse un buen chapuzón. Por suerte, España cuenta con hoteles magníficos con piscinas maravillosas. Por ello, si no vives en una zona de costa o si tienes pensado pasar las vacaciones en una ciudad o un pueblo de interior, no puedes perderte esta selección elaborada por TripAdvisor.

El criterio a la hora de seleccionar los mejores se ha basado en las valoraciones de los usuarios de esta web de viajes. Pero los hay para todos los gustos:

Hotel Córdoba Center

¡Bienvenido a tu segunda casa! Ubicado en la cordobesa Avenida de la Libertad, durante la estancia podrás disfrutar de los distintos servicios que ofrece este alojamiento, como las vistas desde su azotea o los desayunos junto a la piscina. Además, si quieres recorrer la zona, podrás visitar la Capilla Mudéjar de San Bartolomé, situada junto a un bonito paseo. ¡Déjate llevar!

2.455 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Hotel Abadía Retuerta Le Domaine

Hotel Abadía Retuerta Le Domaine. / TRIPADVISOR

Hotel de 5 estrellas ubicado en Sardón de Duero (Valladolid). Con una amplia variedad de habitaciones y suites, el hotel Abadía Retuerta es un complejo turístico diseñado para desconectar y recargar pilas. Quizás este es el motivo de que fuera premiado en los Travellers’ Choice Hoteles 2019. Además, pone a disposición de sus huéspedes infinidad de servicios como la piscina ubicada en pleno corazón del hotel, un circuito de contrastes o un restaurante especializado en cocina de mercado y tradicional. ¡Es hora de relajarse!

578 opiniones y puntuación de 5 sobre 5

Gran Meliá Palacio de los Duques

Gran Meliá Palacio de los Duques. / TRIPADVISOR

Ubicado en Madrid, entre un mar de edificios, encontramos el Palacio de los Duques. Si tu objetivo es disfrutar de una vida en ciudad a la vez que descansas tras recorrer las calles de la capital, este alojamiento es el adecuado para experimentar una experiencia inolvidable. Puede que sea por las maravillosas vistas de su piscina por lo que fue galardonado en los Travellers’ Choice Hoteles 2019 como uno de los mejores de España. ¡Un lugar encantador con variedad de actividades!

999 opiniones y puntuación de 5 sobre 5

Hotel Castilla Termal Balneario de Olmedo

Hotel Castilla Termal Balneario de Olmedo. / TRIPADVISOR

El Balneario de Olmedo es un complejo turístico para relajarte, olvidar las preocupaciones del día a día y disfrutar de tu tiempo libre. Además de bañarte en sus maravillosas aguas, tus papilas gustativas disfrutarán de una explosión de sabores en el restaurante El Hontanar, donde apuestan por los productos propios de la tierra. Este alojamiento también destaca por tener infraestructuras comprometidas con el medioambiente. ¡Es la hora del relax!

933 opiniones y puntuación de 4.5 sobre 5

Hotel Villa Nazules

Ubicada en Toledo, entre un mar de olivos, encontramos la magnífica Villa Nazules. Si tu objetivo es disfrutar de la naturaleza a la vez que descansar, puedes montar a caballo o disfrutar del spa “Agua & Luz”, en el que tendrás acceso a distintos tratamientos para cuidar tu piel. Además, podrás deleitarte con la gastronomía típica manchega en el restaurante Mar de Olivos y, como en verano es norma obligatoria, disfrutar de un chapuzón en su piscina. ¡Un lugar encantador con variedad de actividades!

582 opiniones y puntuación de 4.5 sobre 5

Hospedería Valle del Ambroz

Hospedería Valle del Ambroz. / TRIPADVISOR

Edificado sobre un antiguo Convento de Trinitarios del siglo XVII y en pleno corazón de Hervás (Cáceres), descubrimos este alojamiento de 4 estrellas. Te sentirás como en casa, tanto por su servicio de calidad, como por su piscina al aire libre rodeada por un jardín donde contemplarás un paisaje natural idílico. ¡El descanso hecho a tu medida!

275 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Hotel Convento Las Claras

Hotel Convento Las Claras. / TRIPADVISOR

Así es el Hotel Convento Las Claras: un espacio exclusivo y confortable para relajarte. Situado en Peñafiel (Valladolid), encontrarás este rehabilitado convento de clausura del siglo XVII con más de 60 habitaciones con todas las comodidades y servicios. Además, disfrutarás de los distintos programas de relajación que ofrece el spa, incluyendo tratamientos innovadores con vinoterapia. Y para finalizar el día, ¿qué tal un chapuzón en la piscina?

455 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Hotel Cerro del Sol

Hotel Cerro del Sol. / TRIPADVISOR

A diez minutos de la Alhambra encontramos este estupendo complejo rodeado de jardines con piscina al aire libre. Con vistas a la montaña, Cerro del Sol ofrece una estancia para recordar con numerosas actividades para quienes tengan la suerte de alojarse en sus instalaciones: ciclismo, equitación, senderismo y parapente. Además, se organizan excursiones en todoterreno y paseos en globo por todo el sistema montañoso de Sierra Nevada.

421 opiniones y puntuación de 4 sobre 5