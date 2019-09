Siri no se declara feminista. Al menos, si se le pregunta directamente se limitará a decir que está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Esto no es casual, es fruto de una minuciosa programación que ha sido desvelada por el diario británico The Guardian gracias a la documentación facilitada por un empleado subcontratado por Apple precisamente para mejorar su asistente virtual.

La compañía de la manzana programó a Siri para esquivar preguntas sobre cuestiones potencialmente controvertidas, como el feminismo o el movimiento #MeToo, porque consideraba que había que mantener la neutralidad de su asistente virtual.

¿Cómo se hacía? Se programaba a Siri para que cuando se le preguntara sobre asuntos sensibles como estos respondiera de tres maneras:

-Primero, "no te metas"

-Segundo, "desvía" el tema

-Y finalmente, simplemente "informa"

Una ejemplo de esto es que si se le pregunta a Siri si es feminista, efectivamente se limita a responder: "Creo en la igualdad. Todas las voces son merecedoras del mismo respeto".

Si se le cambia la formulación de la pregunta y se le pide su opinión sobre los derechos de las mujeres o sobre el movimiento #MeToo, la respuesta es igualmente esquiva. Según The Guardian, se reescribieron explícitamente las respuestas del asistente virtual para asegurar que dijera que estaba a favor de la igualdad, pero nunca decía la palabra feminismo, incluso cuando se le formulaban preguntas directas sobre el tema.

Se produjo una reescritura de sensibilidad similar para temas relacionados con el movimiento #MeToo, aparentemente desencadenado por las críticas a las respuestas iniciales de Siri al acoso sexual. De hecho, al principio, cuando los usuarios llamaban "puta" a Siri, el servicio respondía: "Me sonrojaría si pudiera." Ahora, ofrece una respuesta más severa: "No responderé a eso".

En un comunicado, Apple explica su posición respecto a Siri: "Es un asistente digital diseñado para ayudar a los usuarios a hacer las cosas. Nuestro equipo trabaja duramente para asegurar que las respuestas de Siri son relevantes para todos los clientes. Nuestra posición es basarnos en los hechos con respuestas inclusivas más que ofrecer opiniones".