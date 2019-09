Gareth Bale ha sido uno de los nombres propios del Real Madrid en los últimos meses. El galés estuvo en la rampa de salida del club blanco y China parecía ser uno de los más que posibles destinos para una de las estrellas del equipo de Zidane.

Sin embargo, la salida no se acabó concretando y Bale comenzó la temporada siendo titular ante el Celta. En una entrevista a Sky Sports de la que se ha hecho eco el Diario AS, el jugador galés ha hablado sobre estos difíciles meses.

"¿Cómo de cerca estuviste de ser traspasado a China?", preguntó el periodista británico, a lo que Bale contestó sonriendo "eso se lo tendrás que preguntar al Real Madrid".

"El final de la temporada fue difícil, no lo niego. No solo en lo personal también para el equipo", reconoció el delantero del Real Madrid. "Entiendo que tuviera más opciones de salir que la mayoría pero le quité importancia pese a no considerarlo justo".

"Me centré en mí mismo y al final fui titular en el primer partido de Liga a pesar de haber jugado poco en pretemporada pero estaba preparado físicamente porque soy un profesional", señaló un Bale que quiere seguir reivindicándose como una de las estrellas del equipo.