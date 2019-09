Owen desvela en su autobiografía el motivo por el que nunca fue amigo de Beckham

Michael Owen no es solo todo un ganador del Balón de Oro -galardón que se llevó en el año 2001- sino que también es un exjugador del Real Madrid muy querido por la afición blanca. Aunque el inglés solo estuvo una temporada en el cuadro merengue -en la 2004/2005- dejó una muy buena imagen, anotando 13 goles y saliendo desde el banquillo en la mayoría de encuentros.

En su autobiografía 'Reboot', Owen ha desvelado muchas anécdotas de su carrera deportiva y una de las más jugosas es en la que relata la relación que tenía con su compatriota y compañero en la selección inglesa David Beckham.

Owen llegó al Real Madrid pero en 'Reboot' reconoce que no tenía una gran relación con Beckham, debido a la diferencia entre sus estilos de vida. “A mí no me gustaba ir a la moda ni juntarme con gente de la alta sociedad. David y Victoria eran superestrellas que operaban desde la estratosfera, un lugar completamente distinto del mío socialmente hablando. Nunca tuve la impresión de formar parte del círculo íntimo de amigos de David”. reconoció el delantero inglés.

“Por mucho que que viviéramos cerca de David y Victoria y fuésemos dos familias inglesas viviendo en el extranjero y en la misma ciudad, no había mucho en común entre la vida que ellos llevaban y la nuestra”, señala Owen en su autobiografía.

“Toda relación que pudimos tener se reducía a que tanto Louise como Victoria estaban muy solas y cuidaban de sus hijos pequeños mientras David y yo entrenábamos”, concluye.