Las reflexiones de Pablo Sarabia tras su estreno con la selección española

Pablo Sarabia, centrocampista español del PSG, cumplió su "sueño" de debutar con la selección española en el triunfo ante Rumanía y destacó la dificultad que entraña llegar a la absoluta, donde afirmó "solo están los elegidos".

"Estoy muy contento. Es un sueño hecho realidad. He recibido muchas felicitaciones de gente cercana que sabía lo que supone para mí el día de ayer. Estoy disfrutando de este momento tan especial", aseguró Sarabia horas después de un momento imborrable para su carrera en Bucarest.

El centrocampista del París Saint-Germain valoró la dificultad de lograr un objetivo que perseguía ya desde que brilló en el Getafe y en el salto de calidad que dio en el Sevilla.

"Sabemos el nivel de la selección, que es fantástico, tiene una amplia cartera de jugadores con un altísimo nivel. He trabajado mucho para estar aquí, han sido muchos años no solo en Sevilla también en Getafe. Me ha costado pero solo están aquí los elegidos y tengo la fortuna de estar ahora, por lo que voy a dar todo para que siga este sueño", reflexionó.

El seleccionador Robert Moreno le dio la alternativa a trece minutos del final, cuando sustituyó a Dani Ceballos. Sarabia espera poder repetir ante Islas Feroe el domingo en El Molinón y poder aportar. "Me siento cómodo jugando en las dos bandas. Cuanto más cerca del área esté con mas posibilidades de ser definitivo. Intentaré aportar lo máximo para el equipo ya sea con trabajo, con goles o asistencias".

Valoró positivamente el buen nivel de juego mostrado por la Roja en Rumanía pese a los pocos días de concentración. Se debe a la idea que ha implantado Robert Moreno en el trabajo de campo, las charlas y las sesiones de vídeo. "No ha habido mucho tiempo para trabajar pero tenemos la idea que el míster nos intenta implantar desde el principio. Se ve reflejada en el campo".

Ahora, España encara un partido "muy especial" al ser el homenaje a Enrique Castro 'Quini' en El Molinón. "Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para seguir la dinámica positiva que tenemos". Y de paso cumplir el objetivo de enganchar más a la afición según se acerca la Europa 2020. "La afición ya está ilusionada y en nuestra mano está que lo esté más si cabe ganando cada partido. Poco a poco tendrán más confianza e ilusión".

Pese a firmar el pleno de triunfos, tener un colchón de puntos y casi certificado el pase a la Eurocopa, Sarabia destacó la importancia de no bajar el ritmo.

"Lo peor de todo es confiarnos, pensar que ya está hecho. La mentalidad que debemos tener y la forma más acertada de afrontar estos partidos es mirar uno a uno, cada partido con la mayor ilusión y ganas para ganarlo. Ahí se verá reflejado que tenemos que ganar todos y que vamos a por ello", sentenció.