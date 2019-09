Boadella a Plácido Domingo: ''Las manos de un macho no pueden estar quietas"

A Plácido Domingo le salen nuevos defensores. El último en sumarse a la defensa del tenor ha sido Albert Boadella. Sin embargo, el dramaturgo catalán ha incendiado las redes sociales por la manera en la que defendía al cantante madrileño, acusado, de nuevo, por once mujeres de acoso sexual. “Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie”. Era la respuesta a un usuario de esa red, después de publicar un primer tuit de apoyo a Domingo.

Las manos de un macho no están para estar quietas precisamente. De lo contrario los humanos no existiríamos como especie. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) September 6, 2019

Esta misma semana, la agencia de noticias Associated Press volvía a publicar once nuevos testimonios de mujeres que denunciaban haber sufrido acoso sexual por parte del tenor. Entre esas once denunciantes, solo una daba su nombre, Angela Turner Wilson, una cantante que ahora tiene 48 años y que fue acosada por el tenor español cuando tenía 28 años, según relata a los periodistas. Esas denuncias se suman a las nueve anteriores y gran cantidad de testimonios de testigos que corroboran las versiones de las víctimas.

Boadella ha puesto en duda la dignidad de la soprano, culpando a las presuntas víctimas por no haber evitado el acoso o por no haberlo denunciado antes.

“Angela Turner cuenta que hace 20 años Plácido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos. O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor”, escribe en su cuenta de Twitter.

Angela Turner cuenta que hace 20 años Placido Domingo entró en su camerino e hizo resbalar sus manos desde los hombros hasta los pechos. O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar. Acoso denuncia. Y ahora ella se suma al acoso del tenor. — Albert Boadella (@BoadellaAlbert) September 5, 2019

Ante la crítica de distintintas personas en esa misma red social, Boadella continuaba metiéndose en más jardines. “Veo que no ha calado que la dignidad está por encima de cualquier interés profesional. Lo contrario es un acto de prostitución ya sea hembra o macho”, respondía el dramaturgo.