El enfado de Álvaro Bautista con Chaz Davies: "Con compañeros así no necesitas tener enemigos"

Álvaro Bautista ha vuelto a tener este sábado una carrera complicada en el Mundial de Superbikes. Tras unas vacaciones recuperándose de su lesión en el hombro, el piloto talaverano ha vuelto a puntuar en Portimao, en el Round de Portugal, un hecho muy importante después de los tres ceros acumulados en Laguna Seca.

El piloto de Ducati, que ha confirmado su cambio de escudería para el próximo año -probablemente a las filas de Honda, aunque no hay confirmación oficial-, firmó este sábado una increíble remontada después de perder doce posiciones en la primera curva, tras verse en un embudo entre su compañero de equipo, Chaz Davies, y el piloto de Yamaha, Alex Lowes.

Bautista no dudó en mostrar su enfado con su compañero de equipo, del que indicó que iba "en la trazada equivocada". "Bueno, lo que pasó... con un compañero como este, no necesito más enemigos", comentaba el español, quien tuvo que levantar su moto para no tocarse con la otra Ducati y teniendo que evitar la rueda de Alex Lowes para salirse de la pista en la primera curva.

"En la salida yo estaba en el interior de la curva, y luego Chaz llegó más por el interior y me tocó. Tuve suerte de no tocar a Lowes, porque nos podríamos haber ido ambos al suelo. Así que en ese momento fui afortunado. Él estaba incluso más cerrado, incluso más adentro que yo, y si no sujeto la moto, entonces nos habríamos chocado. Creo que él estaba en la línea incorrecta", añadía el piloto talaverano.

"Davies empezó dos filas por detrás de mí. Hizo una buena salida, pero en la primera curva entró como ningún otro piloto. Yo estaba más o menos en la trazada óptima, más que la línea de carrera habitual, porque otros pilotos estaban ahí y yo iba por dentro", zanjó.

La primera carrera de este round concluyó con la décima victoria de la temporada de Jonathan Rea, octava consecutiva en este circuito que considera "su segunda casa". El piloto de Kawasaki no tuvo rival, lideró toda la carrera con hasta cinco segundos de ventaja con Chaz Davies (Ducati) y Michael Van der Mark (Yamaha), segundo y tercero respectivamente.