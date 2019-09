El espectacular recibimiento de la afición de Gimnasia que emocionó a Maradona

Diego Armando Maradona. Pocos nombres podrían revolucionar el fútbol argentino como lo ha hecho el pelusa, desde que se supo que entrenaría a Gimnasia y Esgrima de la Plata en la Superliga argentina, la afición albiceleste se ha volcado.

Los socios se han multiplicado casi en 3000 más, y en la presentación del equipo, que también sirvió como puesta de largo de Maradona como técnico del conjunto argentino el estadio presentaba una imagen memorable. Los cánticos y el ambiente ensordecedor del estadio Juan Carmelo Zerillo fue tan impresionante que emocionó al nuevo entrenador del club.

'El Pelusa' comienza una nueva etapa en la Superliga argentina y se ha pronunciado de esta forma sobre esta aventura en su país tras los comentarios que se han generado sobre su estado de salud: "Estoy de pie, como quería la Tota. Ella me decía: 'No te mueras por esta porquería'. Y no me morí por esta porquería. ¿Qué me diría mi viejo si me viera? '¡Caminá mejor, carajo!

